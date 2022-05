Osvaldo Ríos reveló detalles de su relación con Shakira

En 1997, el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y la cantante colombiana Shakira estaban unidos en una relación sentimental. Fue un romance polémico ya que en ese entonces la artista tenía 20 años y él 37. La relación terminó cuando Ríos declaró que estaban viviendo juntos y no era cierto. Han pasado 20 años de aquella relación entre el puertorriqueño y la intérprete colombiana. En “La casa de los famosos”, reality show en el que participa, el actor recordó esa parte de su historia.

En una charla con el bailarín español Toni Costa, Osvaldo Ríos reveló que Shakira y él tenían planes de casarse, y que incluso los padres de ella estaban enterados de la situación. “Ya habíamos visto casa”, reveló. Sin embargo, la vedette mexicana Niurka Marcos, quien también forma parte del grupo de celebridades que integran “La casa de los famosos”, aseguró que no le creía nada. Sin rencores, Osvaldo Río confesó que la decisión de terminar la relación con Shakira fue lo mejor que le había podido pasar a la cantante. “Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo”, añadió luego de destacar el cariño que siempre le ha tenido. Tras la separación ella empezó su relación amorosa con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa.

“Ella apenas comenzaba con “Pies descalzos” y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que puedes dar”, agregó Ríos. “Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero te aplomas o la vida te pasa factura”, relató el puertorriqueño.

En su relato, el actor aseguró que la relación se volvió formal cuando Shakira le presentó a sus padres. “Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos. Teníamos planes de casarnos y todo. Habíamos visto casa”, continuó Ríos.

En su momento, Shakira reveló que la canción “Tú”, que pertenece al disco “¿Dónde van los ladrones”, lanzado en 1998, se la había compuesto a Osvaldo Ríos. Si bien Ríos siempre aseguró que siempre “se había portado como un príncipe con ella”, en aquella época trascendió que la ruptura se debió a que el actor se mostró muy agresivo en varias ocasiones.