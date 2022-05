La furia de Laura Bozzo al ser nominada en La casa de los famosos 2

No pasaron muchos días desde del estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos, el polémico reality en el que 17 figuras del mundo del espectáculo conviven las 24 horas bajo el ojo de las cámaras y, sin embargo, ya hay polémicas.

Antes del estreno del programa al que se sumaron figuras muy fuertes, Laura Bozzo, una de las participantes más polémicas, le había enviado un fuerte mensaje a sus compañeros: "Que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores”. Sin embargo, la presentadora peruana ya no la está pasando tan bien.

Lo cierto es que cuando se confirmó que la conductora se iba a sumar a La casa de los famosos, se sabía de lo que venía por detrás. Pero los seguidores no sabrían que eso sucedería desde el primer minuto en el que ingresó a la propiedad.

Desde que Laura Bozzo puso un pie en la casa comenzó a amanazar a la producción con que abandonaría el reality si no le daban sus pastillas. Luego de eso, todo se calmó un poco, o eso parecía hasta el jueves.

En la primera nominación dentro del programa, Laura terminó elegida como una de las posibles participantes a abandonar la casa junto a otros cinco compañeros. Ella quedó nominada con solamente tres puntos y empatando en el cuarto lugar con Mayeli Alonso y Toni Costa.

Sin embargo, esto a Bozzo la hizo estallar de bronca, principalmente con Niurka Marcos, Osvaldo Ríos y Lewis, que fueron quienes la seleccionaron. “Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, dijo en medio de un ataque de nervios.

Sus compañeras la trataron de calmar explicándole que era tan solo un juego, que había más nominados y que aún podía ser salvada. “A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, le respondió furiosa Laura Bozzo.

Además, tras la nominación, la presentadora entró al confesionario y se sinceró: “Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros”.