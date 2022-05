La cruda revelación de Galilea Montijo sobre sus relaciones tóxicas

Galilea Montijo aterrizó como la quinta integrante de Netas divinas prometiendo abrir su corazón y mostrar un costado suyo que hasta el momento prefería mantener más resguardado. Y tenemos que decir que lo viene cumpliendo, pues en su primer programa se animó a confesar que todas sus relaciones antes de su matrimonio fueron tóxicas.

Después de que Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun contaran sus vivencias y experiencias en relaciones, llegó el momento de Galilea Montijo de contestar qué fue lo más tóxico que hizo dentro de un vínculo tóxico. Después de tomarse unos segundos para pensar, contestó muy segura:

“Lo más tóxico... seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta por qué yo permitía tanta relación tóxica... claro, nunca vi a una mamá, un papá, como se llevaran en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde yo descubrí que fueron así, donde hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así era”.

¿Por qué Galilea Montijo permitía tanta relación tóxica?

La presentadora confesó que ella cree que gran parte de que ella haya aguantado durante años muchas relaciones tóxicas tiene que ver con que se encontraba totalmente sola, sin conocer a nadie, en una gran ciudad como lo es la Ciudad de México.

En 1993, cuando tenía 19 años, después de ganar un concurso de belleza, decidió mudarse a la Ciudad de México con el sueño de convertirse en la estrella que quería ser. Fue una decisión dura porque tuvo que dejar todo atrás, su familia, sus amigos y el lugar en donde se sentía cómoda para sumergirse en una de las urbes más grandes del mundo totalmente sola.

Es por este motivo que Galilea Montijo inconscientemente siempre buscaba tener un novio para estar acompañada y no sentirse sola. Soportando malos tratos y actitudes que hoy, en perspectiva, no volvería a tolerar bajo ningún punto de vista.

“Todas mis relaciones, todas, fueron tóxicas de alguna u otra manera porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo estar sola”, dijo mientras recordaba ese momento de su vida. Y continuó: “Yo llego sola a una ciudad, no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola”.

Afortunadamente, después de varios tropiezos, Gali conoció a Fernando Reina con quien se casó en el 2011 y con quien tuvieron a Mateo. Juntos han formado una hermosa y sana familia con vínculos positivos, dejando atrás todo tipo de relaciones tóxicas

¿Te gusta la pareja que formó con Fernando Reina?