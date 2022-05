Carmen Villalobos se hartó de rumores y volvió hablar de su esposo

Cuando Carmen Villabobos y Sebastián Caicedo comenzaron a salir gritaron su amor a los cuatro vientos. Después en el 2019 vino su boda y comenzaron una vida juntos que siempre mostraban a través de sus redes sociales. Pero últimamente no se los ve juntos, lo que ha hecho que comiencen a circular rumores sobre una posible separación.

La actriz colombiana, que se encuentra en medio de la promoción de la telenovela “Hasta que la plata nos separe” de Telemundo, aprovechó las entrevistas que está realizando para aclarar que sigue casada y felizmente en pareja con su esposo.

¿Por qué no se ve a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo juntos en las redes?

Lo que ha llevado a que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no compartan mucho contenido juntos en las redes sociales es que la actriz ha estado trabajando muy duro en las grabaciones de la telenovela Hasta que la Plata nos Separe, las cuales le han demandado mucho tiempo, por lo que no ha tenido espacio para pasar el rato con su esposo.

Y quiso aclarar que si bien ahora no están pudiendo compartir tiempo juntos, eso no significa que hayan decidido separarse. Además, Sebastián Caicedo se encuentra en un proceso espiritual que lo ha llevado a alejarse de la vida que llevaba, resguardándose en un campo que compró en su país natal.

"A veces tomamos caminos que no son buenos y nos alejan de esa espiritualidad. No tengo nada en contra de las personas que les guste la fiesta, el alcohol, pero ese tipo de cosas nos alejan de la parte espiritual", comentó Sebastián Caicedo quien se compró una finca en Colombia para conectar con la naturaleza.

Y continuó resaltando que si bien para muchos él tiene la vida perfecta, tuvo que frenar porque no era lo que quería: "Yo tuve este despertar de conciencia a mis 40 años, no estaba feliz con la vida que llevaba, por más que llevara ante los ojos de los demás una vida perfecta, famoso, algunos se creen que con mucho dinero, no es tanto, casado con una mujer maravillosa, una actriz famosísima…”.

“Así que, ¿cómo la gente se va a imaginar que este muchacho va a querer un alto en su vida y reencontrarse con su felicidad y el amor propio? En ese proceso es en el que estoy ahorita", continuó. Además, quiso dejar en claro que a veces se puede tener todo en la vida pero igual sentirse vacíos.

Si bien Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo comentaron cuál es su situación actualmente. Muchos siguen asegurando que se trata de una separación inminente. ¿Tú que piensas?