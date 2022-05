¿Belinda en busca de un novio español?

La artista Belinda se encuentra en uno de sus mejores momentos con respecto a su carrera artística, ya que, de la mano de la plataforma de streaming Netflix, está volviendo a una de las cosas que más disfruta, la televisión. Desde hace unas semanas, la cantante está viviendo en España donde actualmente está trabajando y presentando su nueva ficción. Se trata de la serie “Bienvenidos a Edén”, la cual ha estado promocionando en los últimos días y en la que demuestra todo su talento para la actuación.

Como parte de la promoción, Belinda colaboró una vez más con la plataforma de streaming en un divertido video. En éste, la estrella consultó a una tarotista a la que le preguntó cómo sería su suerte en el amor, principalmente del otro lado del mundo donde se encuentra. La estrella pop preguntó: “¿voy a tener novio español?, a lo que la experta contestó que tendrá mucha pasión en España, sin embargo, no encontrará el amor de su vida ahí. Para brindar esta respuesta, salió la carta de “el Sol” y contestó: “Yo no sé si vas a tener novio, pero vas a chascar (tener aventuras amorosas)”. A todo esto, la actriz aseguró que ella es muy romántica, por lo que descartaría lo dicho por la tarotista. “¡Ahhhh! ¡No! Yo soy súper romántica, a mí me gusta hacer el amor”, dijo.

Otra de las cartas que le salieron fue la de los “Enamorados”, la cual le explicó: “es una carta que simboliza una toma de decisiones en el amor. Ahí tú tienes que valorar”. Por otro lado, Belinda también aprovechó para tener contacto con una de las personas que más quiso, su abuelita Juana, quien ya falleció, de quien dijo que “era lo máximo”. “Juana te está diciendo que tiene todo el poder del mundo. Ahora mismo, la carta del carro lo que representa es la evolución, el cambio, el no estancarse”, expresó la tarotista.

Con respecto a la carta de los “enamorados, la experta en tarot amplió, “es una carta que simboliza la toma de decisiones. Tú tiene que valorar lo que está bien o mal. Por otra parte siguió con otras cartas: “el ‘emperador’ representa la figura de un hombre que quiere imponerse, pero también te sale la ‘emperatriz’, que es tu abuela, que te dice que confíes en ti, que eres más fuerte que nadie que te quiera apagar.