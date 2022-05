Quién fue el tenista que enamoró a Salma Hayek

Salma Hayek supo enamorar con su belleza y talento para la actuación al mundo entero, pero pocos fueron los que han conquistado su corazón. Ahora está felizmente casada con el empresario François-Henri Pinault, pero antes tuvo un romance con un famoso deportista chileno. Gracias a la mamá de su ex pareja, se revelaron detalles de este romance que había comenzado en 2004.

Se trata de Nicolás Massú, un joven deportista que cobró relevancia en el mundo del tenis después de las Olimpiadas en Atenas, Grecia, donde ganó dos medallas. El atleta comentó en su momento que fue ella quien lo buscó primero para conocerlo, a través de un productor chileno que estaba trabajando con la actriz mexicana.

Sonia Fried, mamá de Nicolás Massú, detalló en una entrevista como fue ese fugaz romance que tuvo su hijo con la artista veracruzana. En las declaraciones que dio para el programa chileno “Pero con respeto”, se refirió a esta relación con un toque de humor donde dijo que Salma fue su nuera. “Fue mi nuera. ¡Qué nivel!”, afirmó.

La mamá del tenista aseguró que Salma Hayek le mandaba regalos y hablaba por teléfono con ellos. “Con ella hablaba por teléfono y todo” declaró. Sonia aclaró que ella solo se limitaba a agradecerles los regalos que le mandaba a ella y a sus hijos. Otro detalle que dio Fried fue que cuando supo de la relación no dudó de lo que se estaba enterando, y confirmó que fue la actriz la que dio el primer paso. “Fue ella la que lo buscó cuando ganó sus medallas y quería conocerlo”, expresó Fried. También se animó a teorizar sobre los motivos por los cuales la actriz se sintió atraída por su hijo. Dijo que supone que fue la determinación, la “garra” del ex tenista en el momento de conseguir la doble medalla en los Juegos Olímpicos, y que esto habrá llamado la atención de la mexicana porque era bastante más joven que el deportista. “Era bastante más joven que Nico. No cualquiera puede contar con eso, yo feliz que la pase regio”, comentó.

Finalmente, aseguró que nunca le dijo nada a su hijo sobre el tema porque todo el romance pasó a la distancia, ya que Hayek nunca visitó Chile. Eso sí, después de eso dijo que Nicolás fue apodado “Mister Hollywood”, debido a que Salma Hayek lo invitó al avant premier de “After the Sunset” en Nueva York.