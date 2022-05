Natalia Téllez revela su parte más tóxica

Natalia Téllez es una de la conductoras estrella de Unicable donde hace parte del programa televisivo “Netas Divinas”, junto a sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún, Paola Rojas y Galilea Montijo.

En el último programa de “Netas” tuvieron de invitados a Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf para hablar sobre la obra de teatro “Siete veces adiós” y cuestiones referidas al amor, que es el tema por donde pasa la trama de la producción teatral. Esto hizo que Paola Rojas propusiera un singular reto: “¿Por qué no, a ver si se atreven, cada quien plantear cuál es su parte tóxica?”.

La primera en responder fue Natalia Téllez, y mencionó que son los límites, motivo por el cual está yendo a sesiones de terapia. La conductora aseguró que uno de los problemas que trata con su psicólogo es a poner límites, ya que no los tiene y no sabe cómo ponérselo a las personas, por lo que tiene que llegar al punto de tener que alejarse de las personas, a pesar de que las quiera mucho, por no tener la valentía de hablar de frente. Detrás de esta confesión de Téllez, Galilea Montijo la encaró para preguntarle si ese era el motivo por el que se había alejado de ella. Téllez sorprendió diciendo “Sí, Galilea”. “O sea, es que acabo de toparme con eso y fue brutal, y por lo de mi papá, este sí, si es algo cercano como un papá no lo vas a desechar, pero otras relaciones llega a un punto que…esa persona, le comentaba a Daniela Magún de uno de mis mejores amigos…¿te acuerdas?, creo que ya no vamos a ser amigos”, explicó Natalia.

Natalia Téllez pensó en abandonar a su hija recién nacida

Hace algunos días Téllez habló de la crisis que sufrió al caer en cuenta de la responsabilidad que era ser madre. El pasado 1 de febrero, la conductora se convirtió en madre por primera vez de una hermosa bebé llamada Emilia. En una entrevista contó cómo fueron sus primeros días como mamá primeriza. “Pensé nunca decirlo en la tele. Si Emilia encuentra este clip algún día, me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre”, expresó Téllez. La actriz confesó que durante las primeras horas de su maternidad sufrió una crisis emocional que la llevó a pensar en abandonar a su bebé. “Cuando nació Emilia, la tuve un día en la noche y al día siguiente fue un día muy difícil. La leche, la bebé, conectada, la hormona, y yo decía: ‘

¿qué está pasando?’, recordó.

La conductora creó el plan en su cabeza para abandonar a su hija recién nacida y dejarla al cuidado de su pareja, el músico Antonio Zabala: “Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de “Las Netas”, le dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y ternura, y yo no puedo hacer esto”, reveló.