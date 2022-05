Los motivos por los que Kim Kardashian fue acusada de manipuladora

La semana pasada, apareció un video del detrás de escena de Kim Kardashian y Pete Davidson preparándose para la Met Gala 2022. Y si bien a muchos seguidores les pareció tierno y romántico el video, otros tantos destacaron la actitud manipuladora de la socialité hacia su novio.

El video de la polémica de Kim Kardashian

En el clip se ve a la estrella de reality “Keeping Up with the Kardashians” diciéndole a su novio que se quite la segunda gorra que tenía puesta. “No sabía dónde poner mi gorra”, dijo el comediante de Saturday Night Live. “Ella lo agarrará, por si acaso”, respondió Kim Kardashian, refiriéndose a su asistente.

“Porque si funciona y queremos usar esto en alguna parte. Solo si quiero publicar algo detrás de escena”, continuó.

Antes de entregárselo al asistente, Kardashian agregó: “Solo estoy cuidando de ti”. “No, es genial”, respondió Davidson, después de entregar su gorra y decir: “Gracias, hombre. Este sombrero causó muchos problemas”.

Después de que se publicó el video en las redes sociales, los fanáticos de la estrella de Saturday Night Live tildaron a Kim Kardashian de "manipuladora". “Ella no lo deja ser él mismo usando dos gorras. Déjalo usar dos malditas gorras, Kim. Se trata de su estética de Instagram. Dentro de cinco meses será un accesorio completo”, comentó un usuario.

“No, definitivamente el comportamiento pasivo-agresivo es una bandera roja. En lugar de decirle que no quiere que la haga quedar mal, que es lo que está insinuando. Ella dijo que está cuidando de él. Es dar control y ser egoísta”, agregó otro.

Pero obviamente no faltaron los seguidores que salieron a defender a los dos. Uno, que intentó hacerlo, escribió: “Veo felicidad, solo ellos dos siendo ellos mismos, se ríen, disfrutan el momento y el contacto físico e íntimo al tomarse la mano con tanta libertad. ¿Cuándo hemos visto a Kim con Kanye tan feliz? Una vez más, ¿cuándo Pete ha estado tan feliz y enamorado?”.

Una vez más la socialité genera controversia internet. A ti, ¿qué te parece el video de Kim Kardashian y Pete Davidson?