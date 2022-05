Katheryn Winnick: de guerrera vikinga a activista humanitaria

Durante seis temporadas de la serie Vikings la vimos traspasar la pantalla siendo líder de grandes ejércitos y una guerrera incuestionable empuñando su espada. Pero lo que no sabíamos es que también es una luchadora de primera línea en la vida real.

Katheryn Winnick saltó al estrellato televisivo personificando a la doncella guerrera Lagherta en la serie épica Vikingos. Actualmente protagoniza el drama criminal Big Sky de David E. Kelley. Sin embargo, en estos momentos, la empresaria de artes marciales rubia, nacida en Canadá y convertida en actriz, tiene puesta toda su atención en brindar ayuda humanitaria a las mujeres y niños ucranianos afectados por la guerra.

“Soy canadiense ucraniana; canadiense de primera generación”, explicó la actriz. “Mis padres tienen antecedentes ucranianos. Mis abuelos solo hablaban ucraniano y nosotros hablábamos ucraniano mientras crecíamos, además de inglés, en nuestro hogar. Hay una comunidad ucraniana muy fuerte en Toronto, Canadá. De joven, iba a la escuela sabatina para aprender el idioma, las tradiciones y costumbres ucranianos. Me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de crecer en un ambiente y familia que ha abrazado la cultura ucraniana. Pero no fue hasta el año pasado, cuando el presidente Zelenskyy y la primera dama me invitaron a Ucrania como invitada especial, para celebrar los treinta años de independencia, que tuve la oportunidad de ver de primera mano sobre qué se trata Kiev y esa herencia”.

Escuchar a Katheryn describir su viaje a Ucrania el año pasado parece algo demasiado lejano, incluso, surrealista. La actriz recibió una invitación exclusiva por parte del presidente Zelenskyy como una forma de materializar el sueño del mandatario de iluminar el país y la cultura, extendiendo la bienvenida a celebridades de alto perfil que tienen historia o descendencia ucraniana, tales como Vera Farmiga y Steven Spielberg.

“Para mí es desafortunado pensar que ellos nunca habían estado en Ucrania, porque Ucrania nunca será la misma, pero con suerte será mejor una vez que la reconstruyamos”, expresó Katheryn Winnick. “Uno de los mayores aprendizajes para mí, fue ver que todas las personas salieron para celebrar los treinta años de independencia. Están ferozmente orgullosos de ser una nación soberana. Y de su cultura. Y ser incluida en esas ceremonias fue notable”, puntualizó la protagonista de Vikings.

Asimismo, tuvo la suerte de compartir la estadía con sus padre: “como mis padres ya estaban en Polonia con toda la familia para celebrar su 50 aniversario de bodas, los traje a Ucrania como mis invitados, y visitamos los diferentes pueblos donde cada uno nació”.

“Fuimos al desfile militar ucraniano que Zelenskyy presentó. Tuve oportunidad de adentrarme en la cocina ucraniana, fue absolutamente increíble solo por la comida local. Asistimos a una ópera con el presidente Zelenskyy y la primera dama en Kyiv, en la famosa casa de ópera de ahí. Andrea Bocelli cantó para nosotros en una plaza abierta. Visitamos un centro patrimonial con diferentes casas de diferentes partes de Ucrania donde podías ver los diferentes tipos de vida que han tenido a lo largo de cien años. Fue una experiencia increíble”.

Y sin entender todavía del todo el desarrollo de los acontecimientos, llegó la guerra contra Rusia. “Estaba terminando la segunda temporada de Big Sky cuando se inició la guerra”, recuerda la actriz. “Yo estaba en el set y me quedé sin palabras. Me sentí tan indefensa. Ya seguía al presidente Zelenskyy, veía de primera mano lo que estaba ocurriendo y me sentía muy decepcionada de cómo el mundo se tomó su tiempo para realmente apoyar”.

“Muchos de mis amigos que sabían que era ucraniana estaban preguntando ´¿Cuál es la mejor manera de contribuir? ¿Cuál es la mejor manera de asegurarnos que el dinero vaya a la fuente correcta?´ Y realmente quería encontrar una manera para ser capaz de tener un impacto y ser capaz de apoyar la causa directamente, para apoyar a mujeres y niños. Fue ahí cuando supe que necesitaba empezar The Winnick Foundation (La Fundación Winnick), entonces sabría que el cien por ciento del producto iría directamente al equipo del presidente Zelenskyy y la gente que más lo necesitara”.

De esta manera, surgió la idea de su fundación, la forma que encontró para hacerle llegar a mujeres y niños ropa, alimento, víveres y todos los productos básicos que requiriera el pueblo. Sabía que como responsable de la organización todo lo que sus amigos y quien quisiera ayudar donarán, estaría en buenas manos y lo haría arribar a destino de la forma que fuera.

Muchos de nosotros no teníamos demasiados datos sobre Zelenskyy hace unos meses, y hemos mirado, hipnotizados, como el ex comediante ha evolucionado en este formidable y heroico líder mundial con muchos discursos icónicos y que nos han dejado con la boca abierta. Un momento particularmente llamativo se dio durante una entrevista en CNN, donde le preguntaron cómo le gustaría ser recordado y él dijo: “definitivamente no como un héroe”.