Fin de los rumores: Adele sigue en pareja

Parece que nuestras vidas sólo pasan a través de las redes sociales. Si no mostramos 24/7 lo que hacemos o con quien estamos, comienzan las conjeturas de que sucede algo raro. Hoy son muy pocos los que se mantienen al margen del mundo de la Internet. Si a usuarios comunes y corrientes nos exigen mostrarnos, imagínense lo que sucede con los más famosos que tienen del otro lado de la pantalla un séquito de millones de fans y seguidores sedientos de saber un poco más de lo que hacen en su día a día.

Hace tiempo no se los veía juntos a la cantante Adele y a su pareja Rich Paul y esto alarmó a los que están más pendientes de la carrera de la inglesa. Empezaron a correr los rumores de una supuesta separación. Sin embargo, Adele no guardó silencio y realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram con una descripción que reza lo siguiente: “el tiempo vuela”. El carrusel de fotografías muestra a la pajera en distintos momentos y locaciones muy divertidos y enamorados.

Adele junto a Rich Paul.

El hecho que despertó las dudas de la separación fue el cumpleaños de la multipremiada cantautora, quien pasó su día alejada de Rich. De esta forma, la intérprete de Someone like you o Easy on me, puso fin a los rumores sobre la ruptura al compartir con sus seguidores algunos aspectos muy íntimos de su vida con el agente deportivo estadounidense criado en Ohio, Rich Paul.

En la primera imagen publicada por Adele, la cantante y su novio sostienen lo que parecen ser un par de llaves frente a una casa y, en otra de las fotos, ella ría detrás del mostrador de un restaurante McDonald’s mientras su pareja la observa desde el otro lado como si se tratara de un cliente, según reportó la revista People.

En una tercera foto se puede ver a la pareja vestida por camisetas idénticas entre el público en un juego de softball y, en la siguiente foto, dándose un beso en una habitación de hotel, en lo que parece ser la noche en que la cantante grabó el especial Adele One Night Only en noviembre pasado. La imagen final es la más representativa del momento de la pareja ya que muestra una mano de la inglesa de 34 años sosteniendo una galleta de la fortuna cuyo mensaje dice: “has encontrado buena compañía, disfrútala”.

Aunque la intérprete no aclaró mucho más al respecto, los rumores de la separación entre ella y Rich se encendieron luego de que él se encontraba el pasado 5 de mayo, día en que Adele cumplió sus 34 años, en compañía de LeBron James, una super estrella del deporte que el agente Paul representa.

Contra todos los rumores, Adele sigue viendo a Rich. Lo cierto es que ambos están muy ocupados: “Adele sigue viendo a Rich. Sin embargo, ambos están muy ocupados. Ella está trabajando en su residencia en Las Vegas y Rich está muy atareado con sus clientes. Se ven cuando pueden”, dijo una fuente exclusiva del medio.