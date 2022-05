Escándalo con Shakira: una exempleada la denunció públicamente

Shakira es una de las grandes referentes de la música latina desde comienzos de los 90. Cuando empezó su carrera, su particular estilo y voz la posicionaron como una verdadera joya y hasta el día de hoy no hay nadie que pueda asimilarse a sus cualidades vocales.

No hay muchas dudas en que es una de las cantantes que más éxitos ha cosechado a lo largo de sus 30 años de carrera, y que ha vendido más de 80 millones de discos, lo que la posiciona como una verdadera número uno.

Sin embargo la fama no lo es todo. Shakira a atravesado diversos malos momentos gracias a su éxito, como la investigación que recibió en los últimos años por parte de Hacienda, que en 2019 finalizó con una denuncia por no pagar una deuda de impuestos de 14,5 millones de euros.

Ahora, otra denuncia opacaría la felicidad de la cantante colombiana. Una empleada que trabajó para ella en su ámbito profesional reveló algunos detalles de las malas experiencias que vivió durante esa época.

Se trata de Cristina Cárdenas, quien en diálogo con un medio español aseguró los malos tratos que recibió por parte de Shakira mientras trabajaba como coordinadora de extras en los rodajes de sus videos.

Aunque hasta ahora ni la artista ni nadie de su círculo íntimo salió a hablar al respecto y tampoco se comprobó la veracidad de los hechos, las noticias en el mundo virtual vuelan y la cantante está recibiendo muy malas críticas.

Las declaraciones de Cárdenas salieron a la luz en Intrusos, un programa de televisión de Argentina, en el cual el periodista Javier de Hoyos apareció en vivo y contó desde Madrid todo lo que se enteró: “Soy un gran admirador de Shakira pero se nos ha caído un mito desde que llegó a España”.

“Habló este fin de semana en un programa español Cristina Cárdenas, que era coordinadora de figuración, nos ha contado unas cosas muy fuertes de Shakira”, comenzó diciendo y a continuación reveló detalles de lo que dijo la mujer en cuestión: “A Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”.

Luego sumó: “Que no se la puede mirar a los ojos. Que hay que voltear cuando ella pasa, que nadie puede tener un celular ni sacarle una foto y que si aparece una chica más exuberante que ella la echa del rodaje”.

Tal es el nivel de datos que salieron a la luz que la imagen de Shakira ha decaído en las últimas horas. Además, el periodista aseguró que es muy mandona y que saca a la gente de la grabación señalando con el dedo: “Tú no, tú fuera”.

Para cerrar, Javier de Hoyos contó que las jornadas de trabajo con ella se extienden largas horas debido a sus demandas y que nadie quiere trabajar con Shakira. ¡Qué escándalo!