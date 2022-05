¿Breaking Bad tendrá su secuela?

No se puede poner en duda que los últimos años antes de la aparición del COVID-19 gozaron de las mejores producciones audiovisuales en la televisión. La serie Breaking Bad protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul logró estar a la altura de otras que habían maravillado como Los Soprano, y Lost, con sus debates en foros cuando todavía no existía Twitter ni el resto de las redes sociales. Cabe mencionar otras ficciones que también tuvieron impacto en la cultura pop como Mad Men, The Walking Dead y la reina de las más esperadas cada domingo por la locura que desataba cada final de episodio, Game of Thrones, por la que se pidió, incluso, que se reescriba el final.

Sin embargo, el caso de Breaking Bad es muy particular: fue de las que primero se animó a realizar un spin-off a pesar de su éxito, de la mano de Better Caul Saul, y por eso muchos se ilusionan con ver que el universo creado por Vince Gilligan continúe su expansión. De todas maneras, de acuerdo a declaraciones recientes del productor, por el momento su mente está en otro lado y será difícil ver más series del mundo Breaking Bad.

Un gran regalo para los fanáticos de la serie fue El camino en el año 2019, con el regreso de Aaron Paul en la piel de Jesse Pinkman y las dudas resueltas de qué había pasado con su vida. Un gran momento para los más fanáticos que sentían que la historia tuvo un buen final pero debía seguir. Hubo otra sorpresa y fue precisamente esta semana. Un usuario de la red social Twitter se encargó de alimentar las ansias a través de un fan art con el que presentó un potencial póster para una serie llamada Breaking Bad 2: Return of Flynn (el regreso de Flynn), centrada en el personaje de R.J. Mitte, Walt Jr. Y con la aparición de otras figuras como Saul Goodman y Jesse Pinkman.

¿Qué dijo Walt Jr. sobre la segunda parte?

Además de los más de 45 mil likes que ya reunió la publicación del usuario @awfulfanposters, hay que decir que parece que Mitte no ve como algo muy descabellado la posibilidad de hacer una secuela de la serie. En una entrevista con el medio Express habló al respecto y dijo: “me gustaría ver algunas cosas para el futuro de los personajes, especialmente la familia inmediata como las secuelas de lo que le sucedió a Bryan (Walter White) después de su muerte en la familia. Así que creo que siempre estoy dispuesto a traer eso de vuelta”, expresó el actor.

Y luego se refirió a cómo podría encajar su personaje dentro de esa continuación. “Creo que, para Walt Jr. Hay muchos arrepentimientos por la pérdida de tiempo. Mucha gente en este mundo ha tenido esas conversaciones con un padre o un tío o lo que sea, esta fue la última conversación, no salió bien y murieron”, afirmó Mitte. También destacó: “sabes, siento que hay un buen drama ahí. Siento que es un drama muy pesado, pero creo que hay mucho por hacer allí”.