Angelines Fernández: La historia como guerrillera de “La Bruja del 71”

Angelines Fernández, mejor conocida como “la bruja del 71”, es una de las actrices más icónicas de México por su notable papel en “El Chavo del 8". Aunque se destacó en la actuación, la actriz tuvo un pasado lejos de las pantallas que muy pocos conocen. También conocida como “Doña Clotilde”, nació el 9 de junio de 1924 en Madrid, España, y cuando tenía 14 años de edad, se desempeñó como guerrillera en contra del golpe de Estado de Francisco Franco, lo que llevó a la Guerra Civil en ese país.

Para hacerles frente a los militares, se formaron grupos de guerrilleros a los que se les unió Angelines por su tipo de carácter y los valores que defendía. “Era de carácter fuerte. Para ella no había medias tintas, era blanco o negro, no podía ser gris. Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien, entonces decían que tenía un genio de la fregadera”, indicó su hija Paloma Fernández.

Después del triunfo del franquismo, terminó la Guerra Civil española en 1939, y a partir de ese momento los guerrilleros, conocidos como “Maquis”, fueron perseguidos y sus vidas corrieron peligro. “Al trabajar en las guerrillas de España, mi mamá fue catalogada como antifranquista, entonces ella necesitaba salir de su país natal, considerando que su vida era difícil. Llegó a México en 1947, después vivió en La Habana, mientras arreglaba sus papeles, y luego regresó para trabajar en las películas de Cantinflas y Arturo de Córdova”, declaró Paloma para TVNotas en 1999.

Tras ser perseguida, tuvo que abandonar España y llegó a México. Si bien no llegó como asilada política, en el periodo de Lázaro Cárdenas se promovía el asilo político de republicanos en México, y fue así que llegó junto a otros 25 mil españoles más. Cuando se instaló en México, la actriz se adentró en el medio gracias a las radionovelas, así como el teleteatro, y tiempo después trabajando para gente de renombre como Cantinflas y Córdova. Más tarde, por medio del propio Ramón Valdés, Don Ramón, conoció a Chespirito y ahí su carrera se lanzó a la fama.

“Recuerdo que en una ocasión, mi madre se encontró con Ramón Valdés en la Asociación Nacional de Actores, y le dijo que le preguntara a Chespirito si no tenía algo para ella. Ramón le empezó a hablar muy bien de ella. Luego se crearon los personajes de la vecindad y Chespirito le fue dando forma a ‘La Bruja del 71’”, contó Paloma.

Ese personaje lo interpretó durante 20 años. Fernández se retiró en 1991 y tres años después fallecería a los 71 años a consecuencia de un cáncer pulmonar.