Lily Collins tiene una rutina de belleza que comparte con su marido

En la calle, todas lucimos espléndidas y radiantes pero después de un largo día lo que verdaderamente deseamos es llegar a casa y vestirnos lo más cómodas posibles, hacernos un rodete para que el cabello no moleste y, antes de irnos a dormir, cuidar nuestra piel para que vuelva a estar limpia y fresca a la mañana siguiente. Seguramente estos pasos te resulten familiares. Debes saber que más de una estrella famosa aplica esta rutina a su cotidianidad, como es el caso de la actriz Lily Collins.

La británica es una auténtica apasionada del mundo de la moda, quedó más que demostrado en Emily in Paris, la serie que protagoniza para Netflix, pero también le apasiona todo lo que se relaciona con el cuidado de la piel, según ha dado por entendido en unas divertidas fotografías que publicó su marido, Charlie McDowell, en su cuenta personal de Instagram.

Lily Collins y Charlie McDowell.

Hace solo unos pocos meses, el pasado 4 de septiembre, el director de cine y la artista dieron el sí en el altar con una romántica ceremonia privada en un pueblo minero abandonado, Dunton Hot Springs, en Colorado. A través de las redes sociales, pudimos observar lo consolidada que está la relación, tanto que comparten el secreto estrella para lucir una tez exquisita y con brillo natural todos los días del año. Se trata de un momento muy íntimo antes de irse a dormir con el que lograron revolucionar el mundo de la Internet y no nos parece extraño viniendo de ellos.

Lo destacable de este divertido momento es que, sin proponérselo o tal vez si, tiran abajo una serie de mandatos mal aprendidos en los que crecimos pensando que los tratamientos de belleza estaban solamente reservados para las mujeres. Con esta actividad, podemos ver a Lily y Charly poniendo a prueba varias ingeniosas mascarillas faciales con diferentes efectos y resultados. Incluso, este gesto que comparte con su marido, nos reveló una de las razones por las que la piel de la actriz suele lucir sin ningún tipo de imperfección.

“Me convertiste en la ‘mascarilla hidratante’. ¡Feliz San Valentín! Te quiero”, manifestó el productor de la película The one I love con motivo del Día de los enamorados y así inició una serie de publicaciones en las que exhibe su maratón de belleza junto a la mujer de su vida. A lo que Collins respondió: “¿Seguro que no era antiarrugas y antiedad? Te quiero a ti y a nuestras sesiones de spa DIY casi tanto como el hecho de que te guste una mascarilla facial como a mi”.

Lo cierto es que está científicamente comprobado que aplicar un par de mascarillas faciales con diversos ingredientes y composiciones a la semana es ideal para conseguir resultados óptimos, sin dejar de lado la sesión de skincare que tanto necesita tu piel. Aunque Lily Collins y su marido nos enamoran y enternecen con estas divertidas imágenes, quien comenzó con esta tendencia en la red social Instagram fue la reina de las influencers, Chiara Ferragni, junto a su marido, el artista Fedez. Y vos, ¿harías esta rutina con tu pareja?