Hilary Duff se animó a posar desnuda para una revista

Hilary Duff padeció durante muchos años lo que sufrimos la mayoría de las mujeres: tener que alcanzar la vara de expectativas y estándares que te imponen la sociedad, la publicidad, la televisión, los medios, incluso, Hollywood. Afortunadamente esos tiempos de inseguridades quedaron atrás porque ahora, con 34 años de edad y siendo madre de tres hijos, sus objetivos son completamente distintos y alcanzables para todas, ser feliz y sentirse plena.

Sin embargo, no fue fácil procesar este estado mental que por fin le da paz. Por eso, ahora que realmente puede sentirlo y transmitirlo a otras mujeres, la cantante se animó a posar desnuda para la portada y para las páginas interiores de la revista Women’s Health. A Hilary la conocimos siendo una niña abriendo las puertas de la adolescencia en su papel de Lizzie Maguire, una chica simpática y amable, pero lo que no sabíamos es que detrás del personaje se escondía una joven con una historia personal tan rica como compleja como la de cualquier otra mujer.

Ser parte de la industria del entretenimiento de Hollywood tiene sus consecuencias. La también cantante tuvo que pelear en varias ocasiones con el estándar para hacer valer su opinión en cuanto a las propuestas profesionales que recibía, para poder hacer eco de la mujer en la que se convirtió con el paso de los años. Por este motivo es que tras vencer sus miedos y aceptar el proyecto de un equipo creativo integrado por mujeres, decidió posar desnuda en la portada y el editorial que acompaña la entrevista que concedió a la revista Women’s Health.

“Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un lugar de estar en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, afirmó la actriz de How I met your father sobre el balance que vive actualmente y que le permitió mostrarse al natural. “También quiero que la gente sepa que una maquilladora estaba allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y alguien me puso en la posición más favorecedora”, recalcó para dejar en claro que detrás de este tipo de imágenes hay grupos de profesionales encargados de crear esos looks, situaciones y retratos perfectos.

Hilary compartió en su cuenta de Instagram las imágenes que protagonizó y fue muy honesta al aceptar que la situación fue aterradora, pero agradeció el apoyo de las mujeres que estuvieron con ella en la sesión de fotos. “Esto fue aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! @womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de corte alto. Gracias a todas los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, escribió la actriz junto a un carrusel de fotos en el que se le ve relajada y disfrutando de los rayos de sol, mientras luce el bronceado que todas deseamos.

Además, en la entrevista, Hilary relató el momento en que se sintió en paz consigo misma y con su cuerpo, luego de su etapa de desórdenes alimenticios padecidos en la adolescencia. “Tal vez después de tener a Banks (se segundo hijo). Ni siquiera sabía si iba a tener la oportunidad de tener otro hijo (después de divorciarse del ex jugador de hockey, Mike Comrie). Entonces, quizás al ser mamá otra vez. Fue una mezcla de cosas: establecerme y darme cuenta de que soy poderosa, talentosa e inteligente. Todas las cosas mentales”, concluyó.