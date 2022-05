Estos son los estrictos requisitos de Eva Mendes para volver a la actuación

Eva Mendes se convirtió en una de las más bellas figuras de Hollywood cuando participó la producción “Hitch” (2005), junto al controvertido actor Will Smith. Pero lleva casi una década alejada de los set de grabación. Si bien ha figurado en contadas producciones, la última de ellas en 2021, prestando su voz a uno de los personajes de la serie animada “Bluey”, su último papel protagónico fue en la película “Lost River” en 2014, un drama escrito y dirigido por su pareja Ryan Golsling. Desde aquel momento, Eva se ha centrado en su familia, y en especial, en sus dos hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee Gosling.

Sus hijas y su proyecto de moda son las actividades que consumen su tiempo y esfuerzo desde hace tiempo. Igualmente, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de regresar a la actuación. Pero si vuelve, se dará bajo una estricta condición que ella misma ha revelado en su reciente aparición en el programa “The View” conducido por Whoopi Goldberg. “Tengo una lista tan cortita de lo que quiero hacer”, afirmó Mendes, de 48 años. “Antes de tener hijos seguro, era algo divertido, pero ahora no haría nada con violencia, no habría nada de contenido sexual, la lista es breve”, dijo.

Pese a estar alejada de la pantalla, Mendes ha seguido trabajando incursionando en la industria de la moda y la belleza. Al ser preguntada por la co presentadora Sunny Hostin sobre si volvería a la actuación en caso de darse un “proyecto especial” que cumpla con los requisitos, Eva contestó: “Espero que sí”. De esta manera, se puede percibir que la actriz cubanaestadounidense está entusiasmada por volver a rodar alguna producción, pero siempre y cuando, se acomode a sus condiciones.

En 2020, Mendes se había referido a la posibilidad de colver a actuar, expresando su interés en una posible secuela de la comedia romántica “Hitch”, que protagonizó junt a Will Smith en 2005. “Es el momento para una ‘Hitch 2’. Hagámoslo”, afirmaba Eva en una entrevista para Entertaiment Tonigh.

Entre los papeles que la llevaron a la fama están el de la agente encubierta Mónica Fuentes en “Atodo gas 2” (2003). Asimismo, protagonizó “El mexicano” (2003) junto a Antonio Banderas. La ya mencionada “Hitch” (2005) junto a Will Smith. “Ghost Rider: el motorista fantasma” (2007) con Nicolas Cage, entre otros exitosos proyectos.