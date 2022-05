Daddy Yankee contó la verdad sobre su eterna pelea con Don Omar

No hay muchas dudas de que Daddy Yankee es el Rey del Reggaeton. Desde que en 2004 lanzó su primer sencillo, Gasolina, su carrera ha ido en ascenso constante. Sin embargo, está a punto de comenzar su gira despedida por todo América.

Fue él mismo quien anunció por medio de sus redes sociales el pasado abril la decisión que había tomado y le rompió el corazón a millones de fanáticos. “Al fin veo la meta de esta carrera, que ha sido una maratón”, comenzó diciendo el artista.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Los voy a despedir celebrando mis 32 años de trayectoria con este pieza de colección titulada ‘Legendaddy’”, dijo Daddy Yankee para finalizar sus extensas y emotivas palabras.

Sin embargo, en las últimas horas el artista urbano se convirtió en noticia por referirse finalmente a su eterna rivalidad con Don Omar, el otro gran astro del reggaeton. Ambos se cruzaron por medio de las letras de sus canciones aún cuando hicieron una colaboración y planearon gira que finalmente se canceló y empeoró todo.

Lo cierto es que desde sus comienzos se retan a duelo pero desde del lado artístico y profesional en cada una de sus canciones y presentaciones. Y aunque intentaron reconciliarse con la ayuda de Wisin y Yandel, nunca se logró del todo.

En esta ocasión, Daddy Yankee rompió el silencio y se refirió al tema: “Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión”.

"No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque ya hubo precedente y no puedo correr el riesgo de perder tanto dinero”, sumó Daddy Yankee y reveló que el problema principal surgió después de esa gira de 50 conciertos que Don Omar canceló en 2015.

“Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que la retome y todo el mundo lo celebre, de corazón. Que logre tener el éxito que está buscando”, agregó para finalizar.