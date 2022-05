Amber Heard aseguró que Johnny Depp fue violento con Kate Moss: qué pasó en los 90

Johnny Depp y Amber Heard están en boca de todos. La expareja está viviendo un juicio público de lo más escandaloso dadas las revelaciones que salen a la luz cada vez que los protagonistas de lo que en el pasado supo ser una historia de amor suben al estrado.

Todo comenzó con la demanda por US$50 millones que inició el actor contra su exesposa a causa de un artículo que escribió en The Washington Post, en el que da a entender que fue víctima de abuso doméstico por parte de él. Pero la cosa no queda ahí, por su lado la actriz presentó una contrademanda de US$100 millones.

Mientras diariamente se enfrentan en la justicia, los fanáticos de Johnny Depp y de Amber Heard se enfrentan en las calles y en las redes sociales. La inclinación virtual está del lado del ex Piratas del Caribe, aunque todavía no está nada dicho.

Por su lado, la actriz de Aquaman se volvió a defender tratando de ensuciar a su ex marido e involucrando a otra reconocida estrella mundial, Kate Moss. Para los que no recuerdan, el actor y la modelo vivieron un romance muy famoso que comenzó en 1994 en el Café Tabac, en New York.

Aunque todo parecía ir bien entre ellos en un comienzo y estuvieron tres años juntos siendo la pareja icónica de la década del 90, Heard aseguró que las cosas no terminaron tan idealmente y que ambos vivieron momentos un poco violentos.

Amber declaró contra Johnny Depp y aseguró que en una ocasión él empujó a Kate Moss por las escaleras. "Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente”, dijo la actriz.

Estos dichos no fueron confirmados por la icónica modelo todavía y la actriz se dejó llevar por el rumor que le llegó para ensuciar a su exmarido sin tener una voz oficial para testificar. Sin embargo, es de público conocimiento que en 1994 Johnny Depp fue arrestado por destrozar la habitación de un hotel en New York, misma época en la que salía con Moss.