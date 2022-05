Star Wars: James Earl Jones recibió sólo siete mil dólares por darle voz a Darth Vader.

Puede que no estemos mirando la pantalla, de todas maneras, reconocemos su voz grave y potente. Incluso los que no son fanáticos de la saga conocen una de las escenas más icónicas del cine: Luke, I’m your father. La franquicia Star Wars goza de muchas virtudes pero una de las más destacables es presumir un personaje que suele estar tildado como uno de los mejores villanos desde que las historias se cuentan en 2D.

Su altura intimidante, la indumentaria oscura y tan característica y su voz imponente hacen de Darth Vader un ícono esencial de la cultura pop, además de ser uno de los hilos principales para que la saga de La guerra de las galaxias se siga expandiendo hasta el día de hoy. Desde su comienzo a estos días, su legado es tan incalculable que no se refleja en el primer cheque de sólo cuatro cifras que recibió uno de los talentos responsables de inmortalizarlo: James Earl Jones.

Nunca deja de ser tendencia pero con el próximo estreno de la serie Obi-Wan Kenobi, el mundo de los Caballeros Jedi y los Lores Sith vuelve a estar en boca de todos. De hecho, lo poco que vimos de esta nueva producción es el trailer que finaliza con la imagen y regreso a la pantalla del mismísimo Darth Vader a quien no vemos en live-action desde la película Rogue One de 2016. La ola de expectativas y el entusiasmo de los fans provocó el resurgimiento de declaraciones de hace una década en torno al personaje.

Sin dudas, las palabras de James Earl Jones, quien dio voz a Darth Vader en cine y televisión durante cuarenta años, son las más escuchadas de los últimos tiempos. En 2009 habló con el American Film Institute (AFI) sobre cómo fue su llegada a la primerísima cinta Star Wars Episodio IV: una nueva esperanza, de 1977. En primera instancia, Jones recordó que el director George Lucas originalmente contrató a David Prowse para el rol del villano. “El sujeto era de casi dos metros de altura, cabía en el disfraz y tenía ese ligero acento escocés”, contó el entrevistado.

No obstante, Lucas no sintió que la voz de Prowse fuera tan efectiva para lo que él buscaba representar en el film.

“George quería una voz más oscura. Así que contrató a un chico nacido en Mississippi, criado en Michigan, que tartamudea. Y esa era la voz. Ese era yo”, recalcó James.

En la trilogía original de la Saga Skywalker, el hombre detrás del casco de Darth Vader siempre fue David Prowse. Sin embargo, efectivamente sus parlamentos fueron remplazados con los de James Earl Jones, quien a pesar de ser un niño aquejado por la tartamudez, logró consagrarse en su adultez como una de las voces más emblemáticas de Hollywood. Claro que eso no lo sabía cuando reclamó su primer pago por Una nueva esperanza.

“Tuve suerte, a pesar de todas estas supuestas desventajas de conseguir un trabajó que pagó siete mil dólares”, comentó al AFI. “Pensé que era un buen dinero y pude ser la voz en una película”. No es que Jones le reproche a la extinta 20th Century Fox no haberle concedido una mejor remuneración. En realidad, él mismo prefirió mantenerse al margen de todo reconocimiento, al punto de solicitar que no le dieran ningún crédito por la película original y su secuela El imperio contraataca de 1980. Su nombre apareció junto al de Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher hasta el término de aquella trilogía, El regreso del Jedi de 1983.

De momento, no parece ser que James Earl Jones sea partícipe de la serie Obi-Wan Kenobi. El único talento acreditado en el rol de Darth Vader es Hayden Christensen, quien encarnó a ese personaje, mayormente como su alter ego Anakin Skywalker, en la trilogía de precuelas (1999-2005).

Con Ewan McGregor como el protagonista, Obi-Wan Kenobi llega a la plataforma Disney Plus el próximo 27 de mayo.