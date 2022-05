Salma Hayek publicó un video junto a su hija demostrando lo bella que luce actualmente

Salma Hayek es tendencia en las redes sociales y en diversos portales de noticias al compartir un video junto a su hija que sorprendió a sus seguidores. El mismo fue compartido en honor al Día de la madre que se festejó el pasado domingo en diversas partes del mundo. Esta producción fue organizada por la revista Vogue México.

El material audiovisual fue compartido por la actriz mexicana hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram. En el mismo se la puede ver sentada junto a su hija Valentina Paloma Pinault. Ambas lucen con un look casual que enaltece sus bellezas. Ellas poseen una excelente relación y cada vez aparecen más juntas en las redes sociales.

Junto al video la protagonista de la película de Marvel, Eternals, compartió unas palabras que dicen lo siguiente: "¡Feliz Día de la Madre a todas las madres Mexicanas y a todas las madres del mundo que celebran hoy!". Salma Hayek es una gran madre que está muy presente en la vida de su hija para aconsejar y llevarla por un buen camino.

Por otra parte, la revista Vogue México también compartió en sus redes el video con un mensaje que dice así: "#SalmaHayek y su hija, Valentina Paloma Pinault, revelan que llevan en su bolso. Madre e hija se complementan la una a la otra. La actriz de #TheEternals lleva un iPad que tiene como fondo de pantalla una pintura hecha por Valentina, su celular y una cosmetiquera son los primeros objetos que nos adentran en su mundo y muestran lo que lleva a todos lados. La actriz veracruzana no olvida sus raíces y guarda en el interior picante en polvo: 'En muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile', dice con su peculiar sentido del humor".

"#ValentinaPinault, por su parte, revela el contenido de su bolso (o más bien, uno de los bolsos de Salma) a través de anécdotas y algunos de sus objetos favoritos. Descubrimos una cámara de rollo (es una gran amante de la fotografía) y su gran gusto por los perfumes y el maquillaje", finalizó el mensaje que escribió la famosa revista en su cuenta de Instagram.