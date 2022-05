Por qué Justin Bieber hizo enfurecer a Ferrari y ahora no le vende más autos

Justin Bieber es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, su historial de escándalos no es menos extenso que el de sus grandes hits.

Los problemas de comportamiento, su actitud ante los fanáticos, sus shows demorados y sus continuas peleas con los paparazzis están dentro de algunos de ellos. Pero el nivel de estos ha llegado hasta el punto de que en 2013 un fotógrafo murió en un accidente de autos mientras perseguía al artista.

Lejos de lo trágico, en esta ocasión Justin Bieber se volvió tendencia por protagonizar un nuevo y particular escándalo que también incluye a la famosa marca de automóviles italiana Ferrari.

Tal parece que la exclusiva firma tiene ciertas normas éticas y estándares que hace que no cualquiera pueda ser dueño de uno de sus vehículos ni pertenecer a su club. Aunque el cantante ya ha comprado varios de sus autos para uso personal, no podrá seguir haciéndolo por un particular motivo.

Parece que Justin Bieber obtuvo hace un tiempo atrás el modelo 458 Italia en color blanco, y no conforme con cómo se lo entregaron de fábrica le hizo algunos retoques. Lo llevó a la empresa West Coast Customs que se encarga de transformar automóviles, le cambió los guardabarros, le agregó un alerón en la parte trasera y otros detalles distintos al modelo original.

Sumado a todo eso, le modificó el color a un azul un tono más brillante que no pertenece a su abanico de tonos permitidos. Pero lo que más le habría molestado a Ferrari sería que el artista pintó las insignias de la marca, lo que se convirtió en el colmo de la cuestión.

Según aseguran expertos, cuando se adquiere uno de estos vehículos tan exclusivos hay que respetar ciertas reglas, como por ejemplo no vender el auto por un año. Justin Bieber las rompió de otra manera, por un lado dejando otro de sus Ferraris abandonado dos semanas y por otro habiendo puesto uno en venta en una subasta. Ambas acciones no son aceptadas en las reglas antes mencionadas.

Todas estas conductas habrían llevado a Bieber a ser sancionado por la marca y a no poder comprar, al menos en su nombre, ningún otro de sus vehículos de alta gama, sumándose a una lista que también incluye al actor Nicolas Cage, al boxeador Floyd Mayweather y el DJ Deadmou5.