Carmen Villalobos debutó con elogios y críticas en la telenovela "Hasta que la plata nos separe"

La actriz colombiana Carmen Villalobos y un elenco de primer nivel debutó anoche en su nueva telenovela "Hasta que la plata nos separe". La misma fue emitida por el canal RCN y lo cierto es que despertó todo tipo de comentarios, buenos y malos, de sus televidentes en las redes sociales. Twitter fue el lugar elegido por los fans para hablar de este primer episodio.

Muchos de estos seguidores compararon las actuaciones y trama de este primer capítulo con la versión que se emitió durante el 2006. La historia se da en un local de venta de automóviles donde sus personajes viven diversos dramas que se relacionan con la vida cotidiana. La trama es la misma que la que se vio anteriormente pero los actores son todos distintos por lo que le da un aire diferente a esta producción colombiana.

Al ser tan parecida a la telenovela anterior este primer episodio despertó una ola de opiniones entre los televidentes que se encontraban muy expectantes ante este lanzamiento. Carmen Villalobos es la gran estrella luego del éxito obtenido en "Café con aroma de mujer". Algunos de los comentarios que se vieron en la red social del pajarito fueron los siguientes:

¿Era necesario hacer una nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" en la que todos los actores son lindos? No se ha terminado el primer capitulo y puedo decir que pa' esa gracia mejor daban la original, esta va a ser un fracaso. — Kausabann (@kausabann) May 11, 2022

"¿Era necesario hacer una versión? Para esa gracia, mejor la original…Nadie superará la de 2006… Qué vaina tan maluca… Está floja, floja”. “Novela perfecta… No esperaba mucho, pero si me he reído… Me voy a reír nuevamente”. "Nadie superará Hasta que la plata nos separe del 2006". "Ay no esperaba mucho de Hasta que la plata nos separe pero si me he reído".

Lo cierto es que los niveles de audiencia determinarán si la producción continuará en el horario estelar del Canal RCN o si tendrá que ser necesaria otra franja para tener éxito.