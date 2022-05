Yailin La Más Viral sufrió un accidente en vivo con equipo de pirotecnia

Si hay algo que no se le puede cuestionar a Yailin La Más Viral es su nombre artístico porque lo eligió a la perfección y cada hecho que la tiene de protagonista reivindica su rasgo de “viral”. La cantante dominicana se convirtió en el centro de las críticas y, a la vez, ganó una rápida popularidad tanto en su país como en el resto de Latinoamérica y parece no tener techo.

Su nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz y, además de su carrera artística comenzada en 2019, Yailin también ganó fama por ser la actual novia de Anuel AA. Este fin de semana volvió a convertirse en tendencia debido a un incidente que sufrió en pleno show y que asustó mucho a los presentes.

Todo quedó registrado en los celulares de sus fanáticos. Según el video que trascendió en las redes sociales, Yailin se encontraba dando un concierto cuando se acercó al equipo de pirotecnia (una máquina de confeti) y éste le estalló en la cara. Si bien el aparato sólo se trataba de un detonador de confeti, la presión y el aire lastimaron a la intérprete que terminó con el cabello enredado.

La intérprete del éxito Nataly es muy querida pero su rápido ascenso también provocó la aparición de quienes no apoyan su carrera artística. Este accidente volvió a poner a Yailin en el blanco de las críticas: “¿fue un descuido?”, “debería dedicarse a otra cosa”, “todo pasa por algo”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la escena es que la máquina explotó en su rostro y ella siguió cantando como si nada hubiera ocurrida con total profesionalismo siguiendo aquella vieja premisa instalada por la banda británica Queen “show must go on”.

Las últimas semanas, la cantante no tuvo respiro ni paz de los comentarios que circulan en Internet. Después de que oficializara su romance con Anuel AA y los detalles de la relación, Yailin tuvo un percance previo al de este fin de semana, que vivió precisamente junto a su pareja. Estaban grabando un video en el que se los ve bailando y por el movimiento se le cae la peluca que llevaba puesta. El blooper quedó grabado y se hizo viral.

Asimismo, quedó registrado como Anuel y Yailin La Más Viral comienzan a reírse tomando el hecho como algo divertido y no alarmante: “con peluca o sin peluca, con dinero o sin dinero”, expresó la dominicana a carcajadas que fueron seguidas por las de su novio.