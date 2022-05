Todos los detalles de Netas Divinas, el nuevo programa de Galilea Montijo

En las redes sociales se había comenzado a decir, como una especie de rumor, que la nueva conductora de Netas Divinas sería Galilea Montijo, pero ni la presentadora ni la producción del programa habían salido a decir nada al respecto. Hasta la reciente conferencia de prensa en la que se confirmó que se uniría como la quinta integrante.

Galilea se sumará a Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún para llevar adelante este formato que ha sido tan exitoso en los últimos años.

Galilea Montijo se suma a Netas Divinas

Galilea Montijo aseguró que está lista para abrir su corazón en el programa, pues este se caracteriza porque las conductoras suelen hablar mucho sobre su vida privada y exponer ciertos aspectos de sus vidas.

La realidad es que en este punto en su vida ya no le teme a nada, sobre todo después de todo lo que se ha dicho de ella. Así que lo ve como una excelente oportunidad para dar su punto de vista y que los televidentes la conozcan sin filtros.

“Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo el otro día: ‘Oye, ¿tú cómo ves lo de Netas?’, porque estaba así como muy guardadito, le dije: ‘Yo estoy muy emocionada’, y me dijo: ‘Pues eso, se trata de que seas neta’”, dijo Galilea Montijo durante la conferencia de prensa.

Más allá del formato, que es lo que en un primer momento la atrajo, lo que más la entusiasma es ser parte de un grupo 100% de mujeres: “Me emociona trabajar con mujeres fregonas, con mujeres guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes sabores, colores, pero sí con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras”, dijo.

Se trata de todo un nuevo desafío, pero el cual está dispuesta a aceptar, sobre todo sabiendo que tiene el apoyo de sus compañeras para enfrentar todo lo que surja en los programas.

¿Cómo la ves a Galilea Montijo en Netas Divinas?