¿Por qué Sophie Turner debió vivir durante un tiempo con una terapeuta?

Un simple comentario mal intencionado puede ocasionar una bomba mental de la que puede ser muy difícil recuperarse. Es cierto, las redes sociales conectan, acortan distancias y son una gran herramienta para todo tipo de negocios pero también tienen su lado oscuro, están ahí para resaltar tus defectos, para recordarte todo lo que no tenés, lo que no sos y lo que no llegarás a ser. Esto le sucedió a la actriz Sophie Turner, le pesó mucho más en la balanza las críticas negativas que las positivas y se dejó arrastrar por el mundo hater a un estado nefasto que le ocasionó problemas con la comida.

Cuando tenía sólo 13 años, Sophie fue elegida para interpretar a Sansa Stark en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones (GOT), y aunque su interpretación fue brillante, las críticas a su apariencia física fueron devastadoras, al grado de afectarla anímicamente. En 2019, la actriz inglesa reveló a The Sunday Times que a esa edad se obsesionó tanto con su aspecto, que casi no comió durante un año, provocando graves daños a procesos biológicos como la menstruación.

Sophie Turner en Game of Thrones.

Ahora y, una vez atravesado el doloroso proceso de inserción a la comida y de manera saludable, la artista detalló a la revista Elle UK que fue necesario vivir con una terapeuta para controlar sus hábitos alimenticios. "Una noche, yo estaba reproduciendo una y otra vez en mi mente un comentario que había visto en Instagram y pensaba 'soy tan gorda, soy tan indeseable y me volví loca'. Ella me dijo que en realidad a nadie le importaba, que no era tan importante. Eso fue lo mejor que alguien me pudo haber dicho", declaró a la publicación.

La estrella de la cinta X-Men: Dark Phoenix, así como las series The Prince y La escalera, que se encuentra a la espera de su segundo hijo con el cantante Joe Jonas, afirmó que aún mantiene sus sesiones de terapia. De vez en cuando, dijo, asiste a un retiro, pues aún tiene ataques de ansiedad y depresión. Como herramienta para mejorar su condición, la intérprete ha borrado las redes sociales de su celular y trata de vivir una "vida más real".

¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de cerrar nuestras redes sociales, abandonar el mundo de los corazones y los likes y vivir una vida más real?