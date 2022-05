Lady Gaga renovó su línea de maquillaje con productos veganos

Como cantante y actriz Lady Gaga sabe darlo todo, pero ahora tiene ganas de exprimir su faceta en los negocios, por lo que decidió retomar su línea de cosméticos dándole una imagen que vaya en resonancia con la personalidad de la creadora y sumando una gama de colores fuertes y vivos que más de una no se va a querer perder.

No se trata de una moda aunque se volvió habitual que las estrellas equilibren su carrera artística con la empresarial, creando sus propias firmas de belleza. Entre los casos más populares, podemos mencionar a Selena Gómez con Rare Beauty o Hailey Baldwin con Rhode, que se atrevieron a levantar su propio imperio cosmético. Sin embargo, antes de ellas, otras cantantes se abrieron camino como Rihanna que en 2017 lanzó Fenty Beauty y se convirtió en la primera multimillonaria de Barbados.

Otro ejemplo similar al de Rihanna es el de Lady Gaga, quien dos años después probaba suerte en el mercado con Haus Laboratories, una línea de maquillaje cuyos productos se vendían en Amazon, pero de la que apenas pudimos escuchar noticias. Hoy la artista quiere proponer una realidad diferente ya que decidió convertir aquel proyecto en su propia marca dándole una renovada imagen y apostando por una nueva colección que ya está dando que hablar.

Hace sólo unos días, apareció en la red social Instagram una nueva cuenta llamada Haus Labs by Lady Gaga, cuyas misteriosas publicaciones han mantenido en vilo a los fans de la cantante. Estas fotografías llamativas y a todo color anunciaban en inglés The future is beautiful (el futuro es bonito). Se trata nada más y nada menos que del slogan de la firma que apuesta por cosmética vegana y cruelty free, de la que la misma cantante se ha encargado de hablar a través de sus redes.

“Estoy muy emocionada de anunciar que traemos al mundo un nuevo maquillaje artístico. En Haus Labs el arte es para todos y nadie debería tener que dañar su piel o sacrificar sus principios y valores para expresarse a través del maquillaje de alto rendimiento".

Cada vez más artistas como Gaga están apostando por la filosofía clean beauty para crear sus líneas de cosméticos, en cuya web aclaran que se han preparado con ingredientes respetuosos con la piel y con los animales, a base de ingredientes naturales y tecnología innovadora. Todavía no adelantaron qué tipo de productos podemos encontrar, no obstante, las imágenes compartidas hablan un poco de lo que nos espera: sombras de ojos, delineadores y labiales de alta pigmentación.

A Lady Gaga siempre la caracterizaron los colores vivos y brillantes, y estos estarán presentes en el lanzamiento cada vez más próximo. Y es que hay fecha pactada y todos estamos ansiosos de que llegue el momento: será el 9 de junio y se venderá de forma exclusiva en Sephora (por ahora, sólo Estados Unidos y Canadá), y también a través de la web de Haus Labs de forma digital.