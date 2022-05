Cuántos dólares tenía Chrissy Metz en el banco antes de This is us

Se estrenó la sexta y última temporada de This is us, la serie que viene siendo un verdadero éxito desde el 2016 y que cuenta el drama familiar de los Pearson. Además de que el guion es digno de un reconocimiento, las actuaciones de su elenco son maravillosas, incluida la de Chrissy Metz.

Gracias a su interpretación de Kate, la única hija mujer del matrimonio compuesto por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, la actriz y cantante se ha ganado reiteradas nominaciones a diversos premios y el reconocimiento dentro de la industria.

Luego de que se terminara de grabar la serie, la misma Chrissy Metz reveló que ahora le costaba un poco separarse de su personaje, dado las similitudes que había entre ella y Kate Pearson. Pero además, la actriz reveló su mayor miedo.

“Cuando encontraste tu nueva fama o fortuna a través de un papel o programa en particular, y luego ya no está allí, te preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sin esta persona? ¿Quién no soy yo interpretando a este personaje?”, confió recientemente en una entrevista.

Pero muchos desconocen quien era Chrissy Metz antes de This is us. Lo cierto es que ella misma contó que antes de la serie no era aceptada en ninguna producción y que temía que fuese por su peso. Solo había participado con algunos papeles de extra en pocas series y películas sin lograr uno relevante.

Fue Chrissy quien reveló en reiteradas ocasiones que poco antes de que le llegue la propuesta para sumarse a la producción estuvo a punto de abandonar sus sueños. Dejar atrás la actuación y volverse a su Florida natal. Todo esto se debe a que entre el 2005 y el 2014, Metz solo pudo conseguir ocho papeles pequeños y poco significativos.

Fue en 2014, luego de haber participado en series como My Name is Earl, que le llegó la chance de formar parte de American Horror Story, interpretando a Ima Wiggles, lo que le permitió dos años después que la llamaran para sumarse al elenco de This is us.

Chrissy Metz contó en una entrevista que en ese momento pensó que le estaban haciendo una broma y no se lo tomó enserio, además de asegurar que en su cuenta bancaria solamente tenía 81 dólares.