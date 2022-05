Qué hizo que cancelaran a Alejandra Azcárate en Twitter

La cuenta de Twitter de la comediante y modelo Alejandra Azcárate, de un momento a otro, no se encontraba disponible. Sorprendió y mucho ya que tiene a todos acostumbrados a estar constantemente activa haciendo comentarios muy picantes. ¿Qué es lo que realmente sucedió?

¿Qué pasó que le cancelaron la cuenta de Twitter ?

Con el sarcasmo y la ironía que la caracteriza, la actriz, modelo y comediante Alejandra Azcárate sorprendió cuando se vio que su perfil de Twitter conocido como @LAAZCARATE no aparecía en la red social.

Cabe destacar que dicha cuenta tenía más de 4,6 millones de seguidores. Varios usuarios de la red empezaron a notar que su arroba ya no se encontraba activo. Al darse cuenta, algunos señalaron que era posible su desaparición por las fuertes y constantes críticas que había recibido Azcárate por el caso de su esposo.

Vale recordar que su vida cambió desde que se dio a conocer la compleja situación de la avioneta en la que su esposo, Miguel Jaramillo, se vio involucrado. Azcárate siempre ha defendido a su marido asegurando que es inocente.

Los comentarios fueron: “Twitter es tan ácido que hizo que una experta en hacer bullying como Alejandra Azcárate, cerrara la cuenta’'; “Alejandra Azcárate no soportó que la gente de twitter tuviera mejor humor negro que ella’'; “Tampoco califiquemos la vida de la Azcárate sin conocer bien qué está pasando, ahora todos aquí son correctos’'; “Me da pesar con la Azcárate, la gente de verdad puede ser muy cruel’' entre otros.

La realidad, es que Alejandra no ha pronunciado ningún tipo de comentario al respecto en otras de sus redes sociales. No obstante, la otra hipótesis es que fue Twitter quien le canceló la cuenta debido a que no se ajustaría a las políticas de la red social. Sin embargo, aunque la actriz ha sufrido varios comentarios indebidos, ni ella ni su esposo han sido vinculados al proceso judicial del que se habla.

El motivo por el que no se vio más en Twitter

Tras el video con el que Alejandra Azcárate reapareció, luego de conocerse el lío judicial, se crearon muchos memes y una frase que se volvió viral como: “vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno”. Con solo esas palabras, los usuarios de las redes sociales crearon varias imágenes con humor.

Al parecer, la actriz no habría soportado el humor negro de los usuarios y aunque también había recibido mensajes de apoyo, ha sido el blanco de fuertes críticas. Se cree que fue un posible motivo por el que ella misma habría cerrado su cuenta en Twitter.

Tiene que ser muy mala humorista Alejandra Azcárate. Se burlaba de todo el mundo y matoneaba sin dar tregua y ahora no aguanta las críticas por sus nexos con el narcotráfico. Karma dirán algunos. — victor ovalle diaz (@vovallediaz) August 23, 2021

Alejandra Acárate reapareció en Twitter

Tras tantas especulaciones, Alejandra Azcárate regresó a su cuenta de Twitter y de acuerdo con su explicación, lo que pasó fue que le hackearon la cuenta desde Turquía:

“A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones, suponiendo que me habían amedrentado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generar, ya que siempre la sabré capitalizar”.

Igualmente, muy a su estilo sarcástico, les agradeció a todos haber sido tendencia una vez más y sin haber provocado nada. ¿Tú le crees?