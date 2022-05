¿Por qué los rusos adoran tanto a Natalia Oreiro?

Los rusos vieron por primera vez a Natalia Oreiro en la serie de televisión “Ricos y famosos” en 1998. Pero en ese entonces, no se había convertido aún no se había convertido en ídola de todos. Fue con la telenovela “Muñeca brava”, que se estrenó un año después, cuando Natalia conquistó los corazones rusos. De tal magnitud fue el éxito que reventó todos los índices de audiencia que la emitieron varias veces más en repeticiones sucesivas. En parte se debió a la canción “Cambio Dolor” que tiene más de 46 millones de reproducciones en YouTube.

Para muchos rusos, el secreto del éxito de “Muñeca Brava” es la propia Natalia Oreiro, que por cierto, inventó a su personaje. Dijo en su momento, que en las series de aquella época, “todo el mundo sufría”, y que ella quería hacer algo diferente y divertido, además de dejar hacer a la protagonista lo que quisiera, como la propia Natalia, que según sus palabras, “no era el tipo de mujer que obedece”.

El comentario de una fanática rusa describe el sentimiento y la admiración que tienen hacia la actriz y cantante uruguaya: “Todos en mi clase vieron Muñeca Brava, creo que yo tenía 14 años. Las chicas parecían preocuparse más por el destino de la protagonista Milagros, que por el suyo propio. Quería ser como ella. Ser capaz de defender mis intereses, defender a mis amigos, decir la verdad a los ojos. Milagro no tenía miedo a alas complicaciones y podía hablar con una persona honestamente, independientemente de su estatus. No pensaba en que si se puede o no hablar así con alguien. Simplemente lo decía. Por fuera me gustaba más con el uniforme de criada, un vestido rosa, rizas suelto, tenía una mirada suave. Aunque llevaba la gorra al revés imitando a la protagonista, era realmente más cómodo”.

Natalia dice que “ha viajado por más ciudades rusas probablemente más que muchos rusos”, ha cruzado el ferrocarril transiberiano y ha dado conciertos en Siberia. Oreiro habla y canta en ruso, y para el Copa Mundial FIFA de 2018 grabó una canción con un video para la selección de futbol de ese país.

“Estuve en Rusia en todas las estaciones: verano, invierno, pasé mucho frío, sufrí el calor. Tengo que decir que no solo es el país más grande del mundo, sino también mi segundo hogar. Me gusta mucho”, confesó Oreiro. La actriz cuenta con la nacionalidad rusa expedida por el gobierno, de manera a que no tenga que solicitar el visado cada vez que vuelva a visitar el país eslavo.