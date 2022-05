Así lucía Ángela Aguilar de niña

Ángela Aguilar es una de las cantantes más populares del momento. Su talento musical ha cautivado al público de México, Estados Unidos y América Latina, consolidándola como unas de las revelaciones más importantes de la música regional mexicana. Su trayectoria comienza en sus años de niña, cuando se presentaba junto a su papá, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo. Con escasos años, la menor de la dinastía Aguilar, ya deslumbraba con su talento heredado de una familia de exitosos artistas, como su padre, y sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

El 30 de abril se celebró el Día del Niño en México, y la joven cantante no dejó pasar esta fecha tan especial para compartir con sus fans imágenes de ella cuando era más pequeña. Así, aprovechó la ocasión para subir a sus historias de Instagram una serie de fotos donde se pueden apreciar que su carisma siempre han sido características de su personalidad.

Con un corte de cabello muy similar al que tiene hoy día, Ángela Aguilar conserva la sonrisa y despierta admiración de todos los mexicanos que saben que con ella la música regional tendrá una gran representante en los años venideros. “El cabello cortito me delinea la quijada y siento que me veo mejor. Con el pelo largo, no sé, me veo más triste”, dijo en algún momento.

En la primera imagen, se la ve haciendo algunas travesuras, jugando y riendo a carcajadas, con el pelo despeinado pero con la felicidad a flor de piel. En otra imagen se la puede ver con un vestuario verde glamoroso, lleno de brillos y con una sonrisa de oreja a oreja, tomando una gaseosa y dejando en claro que la alegría y jovialidad las tiene desde muy pequeña.

Ángela Aguilar comenzó su carrera de muy pequeña, colaborando con su papá y su hermano. En 2012 lanzó un disco con su hermano Leonardo llamado “Nueva Tradición” y en 2018 hizo su debut como solista con el álbum “Primero soy mexicana”.

A pesar de ser tan joven, ya cuenta con una importante trayectoria. Es que su experiencia fue creciendo, prácticamente desde su nacimiento, ya que la primera vez que pisó un escenario en público para cantar tenía tan solo 4 años, y lo hizo junto a su abuelo, Antonio Aguilar. En una entrevista, la artista mexicana recordó que esto ocurrió porque su mamá la llevaba a los conciertos de su papá y de su abuelo.