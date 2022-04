Prepárate para ver a Demi Lovato sin maquillaje

La joven reapareció reivindicando la belleza natural mostrando sus pecas a cara lavada. "Después de tantas fotos con toneladas de maquillaje, es importante mostrarme debajo de todo" fue la leyenda que describía la imagen que compartió Demi Lovato, sin maquillaje.

Demi Lovato se muestra al natural

Cabe recordar que en el verano de 2018 Demi Lovato casi pierde la vida por una sobredosis. Desde aquel momento, su vida ha cambiado por completo. La que muchos recuerdan como la "Chica Disney", tras dicho episodio, ingresó en un centro de rehabilitación para superar sus adicciones.

Una vez que lo ha conseguido, reapareció en los medios, pero de otra manera. La cantante ha decidido que lo mejor que puede hacer ahora, después de tanto vivido y a sus 29 años, es tratar de ayudar a muchas personas contando su caso. Así, es que no deja pasar ninguna oportunidad que le brindan los medios para relatar cuáles son los problemas que la llevaron a su obsesión por tener un "físico perfecto" según los cánones de belleza actuales.

La guapísima estadounidense, famosa en el canto, la actuación y la composición confesó: “Estaba cansada de agotarme con ejercicio y hacer dietas extremas, de las cuales pensé que eran parte de mi recuperación de un desorden alimenticio, cuando en realidad me estaba adentrando más a este. Y ahora pienso que tal vez, mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero sí era un problema alimenticio”.

Tras su relato, aseguró que nunca más quiere volver a verse por ese camino y no está dispuesta a destruir su salud mental nuevamente para verse de cierta forma. Por ello, es que decidió mostrarse así, sin maquillaje y lo más natural posible con el resto de su cuerpo.

Demi Lovato sin maquillaje: bella y vulnerable

Después de mucha terapia, por fin se aceptó tal y como es. De esa forma ha servido de ejemplo a muchos de sus seguidores y también a muchas famosas. Gracias a sus potentes mensajes en su Instagram y a una imagen que compartió presumiendo de celulitis y sin maquillaje, Demi Lovato hoy se ve esplendida y más bella que nunca.

Cuando decidió colgar en sus redes un selfie en la que aparece sin una gota de maquillaje, lo hizo como parte de la iniciativa #NoMakeupMonday que muchas de las usuarias de Instagram ya lo hacen cada lunes.

En dicha fotografía se ve a Demi Lovato al natural y con la cara completamente lavada. Con el texto que escribió, corroboró que lo que quiere transmitir hace tiempo, es que por fin ha conseguido quererse a sí misma tal y como es. "Hacía años que no me sumaba a los lunes sin maquillaje y pensé que después de publicar tantas fotos glamorosas con toneladas de maquillaje y peinados, es importante mostrarme debajo de todo. Así es como me veo el 85% -90% del tiempo".

Nadie estaba acostumbrado a verla así, sin maquillaje, pero dejó claro que esta nueva etapa de su vida es una lección de autoestima que no se puede más que aplaudir.