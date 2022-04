El motivo por el que George Clooney rechazó un trabajo de 30 millones de euros

Al actor y cineasta George Clooney le ofrecieron 30 millones de euros por un solo día de trabajo en un comercial de una aerolínea, pero lo rechazó debido a la asociación de la aerolínea con un país en particular.

George Clooney confirmó el hecho en una entrevista con The Guardian, cuando le preguntaron si alguna vez pensó que tenía suficiente dinero. “Bueno, sí”, respondió Clooney. “Me ofrecieron 30 millones de euros por un día de trabajo para un comercial de una aerolínea, pero hablé con Amal (su esposa) y decidimos que no valía la pena. Era [asociado con] un país que, aunque es un aliado, es cuestionable a veces, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’”.

El actor se negó a nombrar el país, pero agregó en otra parte de la entrevista que él y su esposa Amal han discutido la idea de que no tiene que actuar para ganarse la vida. “En general, simplemente no hay muchos papeles buenos y, mira, no tengo que actuar”, dijo.

El protagonista de ER Emergencias tuvo una plática muy profunda con su esposa cuando cumplió 60 años, en la que recapacitó que está en un punto de su vida en el que puede elegir qué trabajos quiere hacer realmente y cuáles no. Sin desaparecer totalmente de escena tiene el privilegio incluso de poder rechazar una cifra millonaria.

¿Por qué George Clooney rechazó el trabajo?

El actor de Ocean's Eleven no se opone al trabajo comercial, ha sido el rostro de Nespresso durante años, pero el comercial de la aerolínea cruzó una línea en sus creencias personales.

El actor, productor, escritor y director, ganador de un Oscar, nunca ha sido de los que rehuyen sus opiniones en público, ya sean políticas o de otro tipo. El año pasado calificó la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins como "exasperante", y agregó que él personalmente inspecciona cada arma que entra en un set en el que él se encuentra.

“Cada vez que me entregan un arma en el set, cada vez, me entregan un arma, la miro, la abro, se la muestro a la persona a la que también apunto, se la muestro a la producción”, dijo. “Cada toma. Luego, se devuelve al terminar". El último trabajo de George Clooney fue como director en The Tender Bar, protagonizada por Ben Affleck. Está disponible en Amazon Prime Video.