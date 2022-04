Danna Paola habló por primera vez de su noviazgo con Alex Hoyer

Mientras la carrera de Danna Paola se afianza, la actriz y cantante consolida también su vida personal, y en una etapa de mucha madurez y templanza, demuestra cómo ha dejado de ser la adolescente que conocimos para dar paso a una mujer que se dedica a su profesión sin descuidar lo que más quiere: su familia.

Muestra de ello son las recientes declaraciones a la prensa durante su visita a la Ciudad de México, donde por primera vez se refirió a su relación amorosa con Alex Hoyer, vínculo que sin embargo prefiere mantener en la intimidad.

Durante su visita a CDMX, Danna asistió al estreno del musical de Broadway ‘Charlie and the Chocolate Factory’, y a la salida de la función, fue consultada por los medios sobre su romance, que su novio confirmó en los días previos.

“El amor sí existe, de verdad se los digo… No tengo nada que ocultar, cada vez soy más real, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, como lo de Alex, para mí es una persona que admiro, respeto, tenemos nuestras vidas laborales separadas y estamos juntos a la vez”" explicó la cantante de ‘Oye Pablo’.

La también actriz indicó que no quiere que su relación afecte ninguna de sus carreras. "El amor no se mide ni en la fama ni en el talento, yo no me junto con alguien por nada de eso, sólo porque son seres humanos, y ha habido tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso, que agradezco que llegue una persona como él".

Danna Paola también comentó que se encuentra muy feliz y dejó algo muy claro: "Es la primera vez que voy a hablar, mantenerlo para nosotros es nuestra decisión, no es un secreto, ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro".

La actriz del éxito español ‘Elite’ compartió que la admiración es mutua entre ellos y reconoció que están todo el día juntos y apotándose, “pero mi elección es la privacidad y el hablar también de la relación es decir: 'sí estoy feliz, si estamos enamorados'", aclaró.

Danna admitió que esta decisión de abrirse con la prensa y dar detalles de su relación, tiene que ver con evitar las especulaciones y que la gente no haga comentarios hirientes, "no es el momento de hacerlo tan público porque para mí lo más bonito es lo que hay allá adentro, mi familia, mis amigos; pido mucho respeto para él y su carrera y nos estamos apoyando mucho".

“Estoy cuidando a Alex, mi familia y los pocos amigos; a veces te traicionan, pero no me rindo", dijo esperanzada.