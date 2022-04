Cuáles fueron las parejas de Laura Pausini

Las relaciones amorosas de la cantante italiana Laura Pausini siempre se han mantenido en el ámbito privado, ya que si bien no tiene problema en contar con quién sale o su situación sentimental los detalles siempre se los ha guardado para ella. Es por esto que su nueva película autobiográfica está enloqueciendo a todos sus seguidores.

El 7 de abril se estrenó Laura Pausini: un placer conocerte en la plataforma Amazon Prime Video. La película se centra en su vida, contando cómo fue toda su carrera, desde que era una niña hasta convertirse en la estrella que es hoy. Obviamente en el medio se toca un poco su vida amorosa y las parejas que la han acompañado a lo largo de estos años.

¿Quiénes son los hombres que han acompañado a Laura Pausini?

La intérprete de “La soledad” creció con un modelo de pareja idílico que siempre soñó repetir, aunque le costó mucho trabajo poder lograrlo.

Alfredo Cerruti

En 1995 se mudó a Milán con Alfredo Cerruti, un productor y representante, con quien tuvo una relación de diez años. Fue su primera decepción amorosa, pues lo sorprendió en su casa con otra mujer. "Llegué a casa para darle una sorpresa a mi pareja y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", confesó durante una entrevista en El Hormiguero.

Si bien esta historia la hirió en lo más profundo de su corazón, fue una situación que la inspiró a escribir uno de sus más grandes éxitos, tal y como es “La soledad”.

Gabriele Parisi

En el 2002 comenzó una relación con su entonces mánager Gabriele Parisi. Si bien con él duraron poco tiempo, fue una pareja muy sólida que fortaleció a Laura Pausini tanto personal como profesionalmente. Finalmente se separaron en el 2005.

Paolo Carta

El mismo año que se separó de Gabriele Parisi conoció a Paolo Carta, el amor de su vida. La química entre la cantante y el productor artístico y guitarrista fue casi instantánea, aunque Laura Pausini tardó en aceptar lo que sentía pues él era un hombre divorciado y con hijos, algo que iba en contra de sus convicciones.

Finalmente se animaron y comenzaron una relación que transformaría la vida de los dos por completo. “Paolo me ha cambiado la vida con una simple frase, ha sido el primero en decirme que soy guapa”, ha confesado en varias entrevistas la artista. Finalmente, después de varios años buscando un hijo, el 8 de febrero de 2013 llegaba Paola. Hoy en día los tres forman una hermosa familia.