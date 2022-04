La polémica canción que Anuel AA le dedicó a Yailin, la más viral

En el último tiempo la pareja de “Los Polémicos”, como se los conoce a Anuel AA y Yailin, la más viral, han estado en boca de todo pues no han parado de estar en escándalo tras escándalo. Uno de los más recientes fue el pasado 15 de febrero, cuando el cantante compartió la canción que le dedicó a su novia y todo lo que le preparó para el día de San Valentín.

Anuel AA, orgulloso del tema que compuso, no dudó en compartirlo en su cuenta oficial de Instagram a través de un video. Se lo presentó a sus seguidores escribiendo: “Acabe de grabar esto”, junto a varios emoticones de amor, fueguitos y pareja.

¿De qué trata la canción que Anuel AA le dedicó a Yailin, la más viral?

En el reel de Instagram se comienzan escuchando los primeros acordes mientras se ve una gran pintura de la pareja enmarcada en un plateado. Después de unos segundos se puede escuchar: "No sé lo que hago aquí, ya no tengo ganas de grabar, a ti te veo cómo escribir y a mi me dieron ganas de ch*ngar".

Al pasar los segundos, de repente aparecen Anuel AA y Yailin, la más viral dándose un apasionado beso. Todo transcurre en un cuarto totalmente decorado para la ocasión: globos rojos metalizados de helio, pétalos de rosas por todo el suelo y un camino de velas encendidas que lleva desde la puerta de la habitación hasta el cuadro. El cual está rodeado por un oso de peluche gigante, un pastel y otros regalos más que no se llega a ver bien qué son.

A los pocos segundos de que el intérprete de “Si tu me buscas” los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Se pueden leer frases como “Donde un hombre me dedique esta canción, que no me hable más”, “A Karol le dio un cuadro con diamantes . Siempre los mismos regalos”, “Era enemigo tuyo el que pintó el cuadro” y “Que te paso anuel antes eras cool”, solo por mencionar algunas.

Se podría decir que casi ninguno de los comentarios fue positivo frente a la canción ni a toda la situación. Pues todos critican la manera de actuar de Anuel AA, esperando que en algún momento vuelva a ser el mismo de antes.

¿A ti qué te pareció el regalo de Anuel AA a Yailin, la más viral?