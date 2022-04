Nace una estrella, así baila la nieta de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís está pasando por uno de los mejores momentos de vida tanto en lo personal como así también en lo profesional. Actualmente está desarrollando una gira por diversas ciudades de los Estados Unidos bajo el nombre "Que ganas de verte, World Tour 2022". El fin de semana pasado realizó dos presentaciones y mañana dará un nuevo show en la ciudad de Orlando, Florida. Se espera que haya un lleno total de localidades como ocurrió la semana pasada en Arizona y Texas.

Este año dos de sus hijas han relanzado sus respectivas carreras artísticas por lo que El Buki ha sido de gran ayuda para aconsejarlas y couchearlas sobre la parte técnica de la voz y música. Por un lado, Alison Solís, hija de su matrimonio con Cristy Solís, lanzó la canción “They Live In and Around Us”. Mientras que Beatriz Solís, hija de su primer matrimonio lanzó "Me quedé vacía" y es parte de una gira con otras artistas mexicanas para presentar su nuevo tema musical.

Marco Antonio Solís tiene una gran relación con toda su familia. Además de ser un padre presente para sus tres hijas, de sus dos matrimonios, es un abuelo compañero y cariñoso según se puede ver en las redes sociales. Beatriz Solís, hija de la cantante mexicana Beatriz Adriana y del Buki, tiene dos hijos Leandro que es el mayor y Leah Elizabeth que es todavía una pequeña.

La hija del famoso cantante ha manifestado en varias ocasiones que la relación que tienen sus hijos con su padre es excelente ya que los ve bastante seguido y está presente cada vez que lo necesitan. Además con sus medias hermanas y con la actual esposa Cristy Solís también hay muy buena química.

Leah Elizabeth a pesar de tener 4 años acapara las miradas de todos cada vez que aparece en las redes sociales. Tanto es así que su madre le creó una cuenta de Instagram donde publica videos y fotos de su hija. En esta ocasión la nieta de Marco Antonio Solís ha demostrado nuevamente que el talento artístico lo lleva en la sangre. En el reciente video se la puede ver bailando y actuando junto a su madre, su compañera incondicional.