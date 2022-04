Este es el temor más grande de William Levy

Hace un tiempo atrás el actor cubano William Levy abrió su corazón durante una entrevista al Canal RCN, un canal de televisión abierta colombiano, y confesó cuál es su mayor miedo en la vida. Si bien toco un poco el tema, no quiso ahondar mucho en el mismo porque aseguró que ni siquiera quiere pensar en eso.

La conductora del programa iba sacando preguntas de una caja y William Levy tenía que ir contestándolas. Primero le preguntó cómo se preparaba cuando tenía que besar a una actriz que no le caía bien, después indagó sobre su lado más sexy y, más tarde llegó la pregunta que lo dejó pensando, “cuál es tu mayor miedo”.

¿A qué le tiene miedo William Levy?

El actor comenzó diciendo que cuando era más joven no le temía nada, pero todo cambió con la llegada de sus hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Aseguró que a partir de ese momento miles de temores se han apoderado de él, y si bien no quiso especificar situaciones dio a entender que siempre le preocupa que estén bien y que no les pase nada malo.

Es un miedo que por lo general todos los papás y mamás comparten, no por nada todos suelen decir que con la llegada de sus hijos no pudieron dormir nunca más.

¡Tampoco le gustan las historias de terror!

Detrás del musculoso cuerpo de William Levy se esconde su pequeño niño interno que le teme a los fantasmas, historias de ultratumba, películas de terror y todo lo que esté relacionado con estos temas. Es por esto que nunca, pero nunca, dentro de su sección de películas vas a poder encontrar un título de suspenso o de miedo, ya que los evita a toda costa, especialmente si es de noche.

A su lista de cosas que a las cuales le teme es a los paparazzi y a la prensa. En realidad no es que le de miedo sino que detesta que se metan en su vida e invadan su intimidad. Es por eso que si ve algún periodista suele hacer lo posible por escabullirse y escapar. Aunque cabe destacar que no tiene mala relación con la prensa, pues si se trata de trabajo o preguntan con respeto no tiene problema en responder.

¿Qué opinas de los miedos de William Levy?