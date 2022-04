Por qué se divorciaron Will Smith y su primera esposa

No hay dudas de que Will Smith es uno de los actores más aclamados de la pantalla grande. A lo largo de su carrera ha demostrado que tiene un talento para interpretar cualquier tipo de papel. Es por eso que sus actuaciones han sido de las más vistas en todo el mundo. Un claro ejemplo de ello es la saga de Hombres de Negro que protagonizó junto al legendario Tommy Lee Jones.

Este 2022 va a quedar para siempre guardado en su memoria ya que además de coronarse por primera vez como el "Mejor actor protagónico" fue partícipe de uno de los momentos más escandalosos de los Premios Oscar. Minutos antes de recibir la estatuilla golpeó al comediante Chris Rock por haberse burlado de la calvicie de su actual esposa.

Por otra parte, y luego de este hecho, todos se preguntan cómo es Will Smith como esposo, ya que al parecer tiene una relación muy particular con Jada Pinkett Smith. Ambos han declarado en diversas ocasiones que son un matrimonio abierto. Después de tantos años de relación los actores tomaron esa decisión para que el fuego en la pareja no se apague.

Para sorpresa de muchos Will Smith estuvo casado anteriormente a Jada Pinkett Smith. En 1992 se casó con la empresaria Sheree Zampino con la que tuvo un hijo llamado Willard Christopher Smith III. Luego de tres años ellos decidieron poner punto final a este fugaz pero intenso matrimonio.

Según fuentes cercanas a la pareja afirman que Will Smith se dio cuenta que no estaba enamorado de Sheree y por eso tomó la decisión de continuar con ella, pero como amigos. Sin embargo, otra de las versiones que circuló en ese momento es que el protagonista de la película "Día de la Independencia" conoció a su actual esposa y quedó enamorado a primera vista. Este rumor cobró mucha fuerza cuando dos años más tarde de su divorcio con Sheree, Will Smith se casó con Jada Pinkett Smith.