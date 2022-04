Echaron de Televisa a un actor que fue parte de la mejor película de los Oscar 2022

Eugenio Derbez está tomando cada vez mayor relevancia en Hollywood, y su participación en CODA: Señales del corazón, ganadora del Oscar 2022 como Mejor Película así lo demuestra. A pesar de esto, Televisa vetó al actor mexicano y dejó de proporcionar informaciones sobre él. Según rumores, el motivo habría sido entrevistas que dio a diversos medios antes de la premiación.

El propio Derbez confirmó que la cadena de medios donde comenzó su carrera lo había vetado, al observar en una ronda de prensa que el micrófono del matutino Hoy, que había hecho la cobertura de todos sus proyectos, no estaba. “A mirá, no está la empresa que me vetó” “Sí, estoy vetado” “No me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, fueron sus palabras.

Eugenio Derbez en la entrega de los Oscar 2022

Luego de conocerse las nominaciones de la Academia, y al saber que la película de bajo presupuesto “CODA: Señales del corazón” tenía posibilidades de convertirse en Mejor Película, Eugenio fue contactado por varios medios de comunicación. Entre ellos brindó entrevistas a la cadena TV Azteca, en sus programas Ventaneando con Pati Chapoy y el matutino Venga la Alegría con Ricardo Casares.

A partir de estas apariciones del actor, se corrió el rumor de que Televisa ordenara dejar de hablar de él en los distintos programas de espectáculos de la cadena, así como también en los canales de pago del Grupo dedicados a la farándula. Esto indignó y llamó la atención de la audiencia ya que en plena temporada de premiación y habiendo ganando la estatuilla a Mejor Película la producción donde Derbez participó, no tuvo espacio ni participación en ningún contenido dedicado a este tema.

En twitter se pudo leer cosas como “Eugenio y ninguna persona es propiedad de nadie para que lo veten por dar una entrevista”. “En pleno 2022 Televisa sigue demostrando que no tiene la capacidad de ver que nadie es propiedad de nadie”. “Increíble que por hablar con Pati Chapoy te veten de la televisora en la que trabajaste toda tu vida”.

Uno de los títulos de Netflix que protagonizó Eugenio Derbez

En el catálogo de Netflix se pueden encontrar las siguientes películas con Eugenio Derbez donde se logra apreciar la calidad actoral del mexicano, “No se aceptan devoluciones” “Milagros del cielo” “El tamaño sí importa” “Jack and Jill” “Cómo ser un Latin Lover” “Metegol” “Geo-tormenta” “El Grinch” y “Sherk”