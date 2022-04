Quién fue la primera esposa de Will Smith, antes de Jada Pinkett Smith

Will Smith es uno de los mejores actores de la industria del cine y esto lo ha demostrado a lo largo de su carrera con papeles de todo tipo. Ya se comedia, acción o drama el nacido en Filadelfia, Pensilvania siempre enseñó todo su talento que cautivó tanto grandes como a chicos. Hace dos semanas se coronó como mejor actor protagónico en los Premios Oscar por su interpretación en la película Rey Richard: una familia ganadora.

Sin embargo, este galardón quedó opacado por el escándalo que vivió unos minutos antes cuando golpeó al comediante Chris Rock, ya que este se burló de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith. Sin dudas este hecho hasta el día de hoy continúa resonando en todas partes del mundo. Además a partir de ese momento hubo una serie de decisiones por parte del actor y de productoras sobre el futur de su carrera.

En primer lugar Will Smith de 53 años decidió renunciar a la Academia de actores de Hollywood y en segundo lugar el gigante del streaming, Netflix tomó la decisión de echar a al actor del proyecto fílmico que tenía en carpeta para este año. Por otra parte cientos de artistas y miles de seguidores se expresaron a favor y en contra sobre este hecho en las redes sociales.

Haciendo un repaso por su vida personal y para sorpresa de muchos, Will tuvo otro matrimonio antes que estar con la actriz Jada Pinkett Smith. El protagonista de la película Hombres de negro estuvo casado con la empresaria Sheree Zampino de 1992 a 1995. En su momento el talentoso actor dijo que: "El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”.

Ambos quedaron flechados rápidamente, por lo que decidieron casarse el 9 de mayo de 1992. Ese mismo año, el 11 de noviembre, la pareja trajo al mundo a un bebé: Willard Christopher Smith III, mejor conocido como Trey; él inspiró y protagonizó el video de la canción “Just the Two of Us”, que Smith lanzó a mediados de los años noventa.

Tres años más tarde Will Smith se dió cuenta que no era feliz con su esposa y ambos tomaron la decisión de separarse. “Fue una de las emociones más extrañas que he tenido. Estábamos comiendo en un restaurante en Nueva York y recuerdo que tuve que levantarme de la cena cuando me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar”, reveló el ganador de cuatro Premios Grammys.