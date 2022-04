Cuál es la relación entre Jennifer Lopez y Janet Jackson

Si has seguido un poco la carrera de Jennifer Lopez en las últimas dos décadas, sabes que trabaja duro y nada la frena. Puede cantar, bailar y actuar, y pareciera que lo hace todo sin esfuerzo. No tiene problema de pasar de un escenario a un set de televisión, e incluso al rol de empresaria, ella verdaderamente parece que todo lo puede.

Pero todo esto lo sabemos ahora, ya que se ha convertido en una de las estrellas internacionales más reconocidas de todo el mundo. Cuando comenzó su carrera en 1993 era evidente el talento que tenía Jennifer Lopez pero nadie sabía hasta dónde llegaría.

La primera gran oportunidad que tuvo surgió después de ganar una competencia nacional que le valió un papel en "In Living Color" como una de las bailarinas "Fly Girls". Ese mismo año, Jennifer Lopez apareció como bailarina de respaldo en el video de Janet Jackson para "That's The Way Love Goes".

Tanto Janet Jackson como toda la producción quedaron muy impresionados con el trabajo de JLo, por lo que le ofrecieron que se sumará a la gira de la cantante, una oportunidad única que cualquiera en su posición hubiera soñado, pero ella dijo que no.

¿Por qué Jennifer Lopez le dijo que no a Janet Jackson?

Cuando Jennifer Lopez comenzó su carrera tuvo la oportunidad de ser bailarina de respaldo de New Kids on the Block y Janet Jackson, solo por mencionar algunos de sus trabajos. Fue en esa época que Jackson quedó impresionada con “Jenny from the Block” y le pidió que se sumara a la gira "Janet".

En un primer momento había dicho que sí, por lo que ya estaba confirmada su participación. Pero finalmente, después de grabar el video, la cantante llamó a Janet para decirle que se bajaría del proyecto ya que se quería enfocar en su carrera.

Hoy esa historia es una anécdota y las dos cantantes tienen muy bonitos recuerdos de los momentos que compartieron juntas.

"Probablemente comencé a bailar por su video 'Pleasure Principle'", dijo Jennifer Lopez durante una entrevista. "Fue uno de mis videos favoritos, todavía lo es... Se merece todo lo que recibe. Es un ícono musical de una familia musical icónica y se merece todo lo que recibe".

Mientras que Janet Jackson ha confesado en más de una ocasión que la llamada de JLo en ese momento la puso feliz pues sabía que llegaría muy lejos y que lograría todo lo que se propusiera.

¿Estabas al tanto de la relación entre Janet Jackson y Jennifer Lopez?