Así fue el trágico final de Mina Mazzini

Tras un accidente fatal y un trágico final en la vida de Mina Mazzini, la diva decidió desaparecer. Cabe recordar que dejó los escenarios en el año 1978, sin dar explicaciones, aunque siguió trabajando en su estudio.

Mina Mazzini: Indescifrable, única y misteriosa

El nombre de Mina Mazzini significa rememorar a una de las más grandes de las cantantes italianas de la música ligera, rock y pop rock con temas tradicionales en español. Actualmente, tiene 82 años. Sin embargo, ha desaparecido del medio, pero nunca ha dejado de cantar.

Todo lo que la rodeó fue un trágico final que vivió y derivó en misterio. Incluso, dejó los escenarios en 1978 y apenas dio explicaciones tras aquella espantada. La cantante decidió refugiarse en sus discos que, periódicamente, iba registrando en unos estudios de su casa de Lugano, en Suiza. Allí es donde fijó su definitiva residencia porque estaba – según allegados – cansada de ser criticada y sufrir censuras.

Fue una mujer que siempre quiso ser libre y así lo hizo con sus amores y matrimonios. Aunque no sucedió así en su país, en España su música hace tiempo que no se escuchó más. No obstante, mitómanos como Pedro Almodóvar nunca la han olvidado.

Quién era Mina Mazzini antes de su trágico final en los escenarios

Anna María Mazzini, era su verdadero nombre. Nació el 25 de marzo de 1940 en un pueblecito de Lombardía, cerca de la frontera suiza, aunque se crió en Cremona, la ciudad donde empezó a triunfar y alguien la motejó como "La Tigresa de Cremona". Ese fue el sobrenombre que la hizo exitosa.

Mina fue el apelativo familiar que le puso su padre, Giacomo, al que llamaban Mino en la intimidad. Desde muy joven despertó mucha atención de sus amigos por la poderosa voz que tenía. Algo chillona al principio, como lo era comúnmente entre tantos intérpretes italianos de la época.

Primero formó un grupo de rock and roll y luego comenzó a anunciarse como Baby Gate. Su debut se dio cuando se encontraba de vacaciones en un pueblo costero, Forte di Marmi. La sala que se llamaba La Bussola, fue exactamente la que eligió, simbólicamente, cuando decidió despedirse de las actuaciones el 23 de agosto de 1978.

Tras varias relaciones amorosas un poco confusas, en 1970 contrajo matrimonio por primera vez con el periodista Virgilio Crocco, de Il Messaggero. A los 3 años apareció atropellado en Estados Unidos y Mina se quedó a cargo del niño que tuvo con Corrado Pani y con una niña, Benedetta, que fue fruto de su unión con Crocco.

El trágico final de Virgilio Crocco, afectó mucho a la diva, por eso cinco años después, sin dar explicaciones, se retiró de los escenarios. La última información que se dio a conocer oficialmente, fue en 2019 que a sus 79 años se había reencontrado con un antiguo amigo, el cardiólogo suizo Eugenio Quaini.

Al parecer, inició una relación sentimental que terminó en una boda en 2006. Siguen juntos porque Mina festejó en su casa de Lugano los 80 años, mientras coincidía su reclusión por el coronavirus. Su vitalidad no decayó y aún resiste hasta que se apague del todo su voz para sus enamorados de hace ya un tiempo muy lejano.

