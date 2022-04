Angelina Jolie y la conmovedora anécdota con un niño venezolano

La actriz Angelina Jolie recordó una conmovedora experiencia que vivió con un niño venezolano de unos siete años, cuando visitó en 2019 la frontera con Colombia.

En una entrevista al programa Lorraine, la actriz comentó: “A estos niños se les dijo que esta dama estaba ahí para ayudarlos, y entonces la familia entró y comencé a hablar con la madre y el niño, al que le dijeron que ‘esta señora está aquí para ayudarlo’. Pero entró, me vio y comenzó a retroceder”.

“La madre del niño estaba tratando de decirle que fuera amable conmigo", recordó Angelina, y fue ahí cuando ella se dio cuenta que él había visto la película Maléfica. "Él tenía como siete años y dijo ‘ella no viene a ayudarnos, yo lo sé’”, recordó la intérprete con gracia y ternura, narrando la reacción que tuvo el menor al verla y relacionarla con la película.

Según su relato, Jolie puso sus manos detrás de su cabeza imitando los cuernos de la bruja Maléfica, personaje que interpretó por primera vez en 2014 y nuevamente en 2019. En ese momento, el niño asintió, dando a entender que la reconocía como la bruja protagonista de las películas.

“Eso debe ser muy confuso para los niños a quienes se les dice que soy una persona de la ONU y luego piensan que soy una bruja”, admitió la actriz.

El video del fragmento de la entrevista fue compartido en TikTok, plataforma en la que ya tiene más de 800 mil reproducciones y más de 240 mil "me gusta".

Su visita en la frontera entre Colombia y Venezuela la realizó para cumplir con su labor de embajadora de buena voluntad de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR).

La actriz viajó a verificar de primera mano la problemática de miles de venezolanos que habían abandonado su país, y escuchó los testimonios de quienes atraviesan el drama de ser migrantes y refugiados.

En un comunicado emitido en 2019 expresó “no olvidaré lo que he visto aquí, no olvidaré a las personas venezolanas con las que me he encontrado aquí. Mi corazón está con ellos, y espero volver pronto”.

Durante su visita a Colombia de junio de 2019, la actriz no solamente estuvo en zona fronteriza visitando a familias venezolanas, sino que se reunió con el presidente Iván Duque en Cartagena de Indias.

Allí, Jolie constató que los menores nacidos en Colombia y de padres venezolanos corren el riesgo de convertirse en apátridas debido a la falta de documentación legalizar su situación.