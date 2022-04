Alessandra Rosaldo confesó que abandonó su carrera para dedicarse a la familia

El equilibrio entre lo profesional y lo personal no siempre se logra y llegan momentos en los que uno tiene que ceder para no perder ambos. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan una década de matrimonio y durante este tiempo tuvieron que realizar diversos sacrificios profesionales pero también pudieron aprender a esquivar los altibajos que supone combinar la fama del actor con la vida personal.

Luego de enfrentarse nuevamente a rumores de separación, la pareja habla abiertamente acerca de su historia de amor y de las reglas que tuvieron que implementar para permanecer juntos por tanto tiempo. Ambos refieren a su aprendizaje en convivencia y que tuvieron que aprender a apoyarse y trabajar juntos. No todo fue siempre color de rosas porque en el camino que supone elegirse cada día también tuvieron que ceder muchas actividades y pasatiempos que formaban parte de su vida independiente para complacer al otro.

"Sí hay una parte en la que por supuesto somos equipo, y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos, es el trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está independiente el uno del otro", reveló la actriz y cantante en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, para la emisión Algo Personal.

"A diferencia de cómo nos ve la gente desde afuera, que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta. La gente piensa que no peleamos, pero sí peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear", aseguró la intérprete de Amor de papel.

Alessandra confesó que, además de las habilidades que han adquirido para manifestar sus inconformidades, los sacrificios que han hecho en sus carreras profesionales también los ha mantenido unidos. "Yo he elegido en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, que nuestra relación está por encima de mi carrera. Me he detenido y luego, cuando nació Aitana, pues por supuesto", comentó.

La integrante del dúo Sentidos Opuestos dejó a un lado su carrera como cantante para enfocarse por completo en su familia y la crianza de Aitana, que ahora tiene siete años.

"Hubo un momento en que sí lo extrañé. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Es una prioridad mantener esa parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario si es que quiero subirme a un escenario", expresó la artista haciendo referencia a lo importante que es cantar y hacerlo cada tanto.