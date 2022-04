Marta Guzmán compartió fotografías de su pérdida de cabello en su lucha contra el cáncer

Cada quien elige cómo transitar sus procesos. Algunos prefieren hacerlo en privado y en compañía de los amigos y la familia; otros eligen contarlo públicamente para sentirse entendidos y ayudar a otros que quizás están en la misma situación y se sienten solos. La conductora mexicana Marta Guzmán, más conocida como “la Pasadita” por su sección en la extinta emisión Primero Noticias de Televisa, compartió en febrero que el pasado mes de noviembre se le detectó cáncer de mama.

Luego de recibir el diagnóstico, Guzmán se sometió a una cirugía en la que le retiraron el tumor cancerígeno, así como el ganglio centinela y otro más que permitió saber que, afortunadamente, la enfermedad no se había expandido. Además, para evitar que el cáncer de mama regrese, la conductora comenzó un tratamiento de quimioterapia consciente de las reacciones que tendría su cuerpo, entre ellas, perder el cabello, tener fiebre y náuseas.

Cuando Guzmán se enteró de la lamentable noticia de su enfermedad, decidió comunicarlo ella misma de forma pública. Ahora, varios meses después de comenzado el tratamiento, compartió en la red social Instagram una fotografía en la que aparece sin pelo y contó parte del proceso que está viviendo.

“No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Sé que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, relató la conductora junto a la foto que subió a la red social.

“Mi doctora me habló de dos opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces. Algunas pacientes le habían hablado de unas pelucas oncológicas hechas a la medida, de pelo natural y muy suaves para no irritar el cuero cabelludo, así que me decidí por la peluca, aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer, cuando comenzó la caída, en tres días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca”, agregó en su relato.

Marta aseguró al público que, con el paso de los meses, fue aceptando la situación que le tocó afrontar, no obstante, aún siente que está transitando el proceso de sanación.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”.

“Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo”, aconsejó, y finalizó su posteo.