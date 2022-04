Leonardo Aguilar demostró ser el hermano que todas querrían tener

La más pequeña de la Dinastía Aguilar hacía todo lo posible para que su vida privada se mantuviera alejada de los medios. Incluso, en varias ocasiones, había dicho que no contaría con quien sale o deja de salir, pues es algo que no le gustaría compartir. Lamentablemente para Ángela Aguilar, la hermana chiquita de Leonardo Aguilar, todo esto cambió cuando hace algunos días tras se filtraron fotos de ella con su pareja.

Lo que sucedió fue que hace unos días comenzaron a circular en las redes sociales una fotos en las que se la podía ver a Ángela Aguilar muy cariñosa con Gussy Lau. Primero se habló sobre el romance entre estas dos estrellas, pero después se empezó a mencionar la gran diferencia de edad que existe entre los dos y cómo fue que se filtraron las imágenes.

“Me siento violentada, me siento violada, de la posibilidad de yo tener privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me merezco tener una opción de decidir si voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, si voy a sacar a una relación o no lo voy a hacer”, dijo Ángela Aguilar, la hermana de Leonardo Aguilar, tras todo lo que se generó en torno a las fotos que se viralizaron.

Y finalizó: “No sé qué voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar a mi origen. Me siento muy vulnerada”.

Leonardo Aguilar salió a defender a su hermana

“Tenía muchas ganas de contestar preguntas sobre esto y Ángela sacó el video que subió en su Instagram, explicando toda la situación, etcétera. Y ahí siento que se contestó todo”, declaró Leonardo Aguilar.

"Ella dijo que se estaba refugiando en la familia y eso es cierto, además de en los conciertos, siempre estamos juntos, unidos y eso no va a cambiar por nada. Así que yo siempre estoy del lado de Ángela”.

Además, remarcó y dejó bien en claro que la relación entre ellos dos no cambió en nada, que él estará siempre para ella y que lamentablemente sabe que esto es parte de tener una vida pública, por lo que ella tendrá que ir aprendiendo cómo manejarse

