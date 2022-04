Jlo usó el vestido más viral de la historia pero no fue la primera en lucirlo

Uno de los momentos más icónicos de los grandes eventos internacionales es la alfombra roja. Por allí han desfilado los mejores y peores vestidos que ya forman parte de la historia de la moda. Justamente la MET Gala es un encuentro que se celebra cada año y es muy esperado no sólo porque reúne a las personalidades más influyentes sino también por sus intenciones benéficas.

En la MET Gala nos enamoramos más de una vez de vestidos soñados y, también, nos reímos bastante por el estilo y la imaginación de muchos diseñadores. ¿Cómo olvidar el vestido tortilla de Rihanna? De esta asignatura, Jennifer López se volvió experta ya que en el año 2000, casi sin proponérselo, fue la impulsora innegable del término “viral” al enloquecer al mundo entero en tiempos en que todavía no existían las redes sociales, cuando apareció en la 42 Edición de los Premios Grammy con el vestido más extravagante de Versace, aquel Jungle Dress verde de escote infinito.

Sin embargo, mucho tiempo después se reveló que Jlo no gozó de la exclusividad de aquella prenda. El “feliz estreno” tuvo lugar un año antes, en la MET Gala de 1999. En aquella ocasión, el motivo de la exposición fue Rock Style, y el dress code giraba, como es habitual, en torno a ello. Varias personalidades exhibieron con orgullo sus prendas pero quedaron rápidamente en el olvido como Christina Riccie, Whitney Houston, la mismísima Jlo, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow.

La sorpresa de aquella noche lo dio una invitada que supo marcar la diferencia: Donatella Versace. Ella, la heredera del gran imperio, acudió a la fiesta con un vestido verde de escote infinito y apertura delantera que destacaba todas sus cualidades y sobresalía del resto. Hasta el momento, ese desconocido Jungle Dress convirtió a Donatella en el centro de todas las miradas. Se comenta que fue precisamente en aquella velada que Jlo quedó fascinada con el diseño y que ese fue el nacimiento de la fama de este vestido que, por cierto, volvió a ser todo un éxito en 2019 cuando Donatella le pidió a la cantante que desfilara con él nuevamente en su show de Milán.

Hace algunos meses, la propia Jlo reveló en Moments of Fashion que en realidad su estilista personal le había preparado dos looks para los Grammy del 2000, uno blanco y el de Versace, y le aconsejó que llevara el primero porque el otro ya lo había usado Donatella. No obstante, la cantante seguía obnubilada con el Jungle Dress y decidió a último momento que usaría el segundo, era la mejor opción. Queda claro que no se equivocó, fue todo un acierto.