Por qué se dice que José Luis Perales fue el cantor que no quería cantar

Al escuchar el nombre de José Luis Perales es imposible no empezar a cantar: "¿Y cómo es él?" Sin ninguna duda, es uno de los músicos y compositores españoles más exitosos de todos los tiempos, aunque, la realidad es que él no soñaba con ser cantante.

Vamos a conocer la historia de José Luis Perales, el cantor que no quería cantar.

¿Por qué José Luis Perales no quería cantar?

Hay personas en el mundo que simplemente tienen su destino marcado, y por más que intentan evitarlo se terminan apareciendo enfrente de ellos. Este es el caso de José Luis Perales

“Le doy todo el valor al azar, porque han pasado cosas no he buscado. Yo no quería ser cantante, yo no lo busqué y el azar se empeñó a través de un productor importantísimo de entonces. Alguien le hizo llegar un casete con mis canciones”, confesó el cantante.

Y continuó relatando más situaciones que empujaron su carrera: “O Jeannette, por ejemplo, yo ni soñaba que cantara una canción. Ella venía del Soy rebelde... No quería un compositor nuevo. Y al final la cantó. Y ahí se interesó el productor por quién era yo. Me llama y me dice: tú tienes que cantar; y yo: no”.

Aunque esa sensación de no querer ser cantante se le fue desde que vio cómo podía llegar a la gente que quiere serlo y lo disfruta. Goza cada vez que se sube a un escenario a interpretar cada uno de sus temas y cómo todos su público canta de inicio a fin todas sus letras.

La parte que a José Luis Perales no le gusta de su carrera

A pesar de que José Luis Perales disfruta mucho de todo lo que implica su carrera: -escenarios, luces, giras y demás-, hay algo que nunca logró convencerlo y jamás lo hará: las entrevistas.

El compositor asegura que si fuera por él no daría ni una entrevista, pues lo intimidan mucho y no le gusta la idea de “desnudarse” para mostrar todo lo que es él, pues hay partes de su vida privada que prefiere mantenerlas alejadas del ojo público.

Este año, tras tener que posponer su gira de despedida por el Covid-19, está realizando sus últimos conciertos alrededor del mundo, para finalmente despedirse de todo su público.

¿Cuál es tu canción favorita de José Luis Perales?