Conoce a los novios famosos de Livia Brito, la hermosa actriz del momento

Livia Brito es una de las actrices del momento. Esto se debe a su gran trabajo realizado en la telenovela "La Desalmada" que fue la más vista del continente durante el pasado 2021. Gracias ello la bella cubana es elegida por las diversas marcas de ropa y productos de belleza para que sea la cara de sus campañas de promoción. Además de una poseer un gran fandom en redes sociales.

Por otra parte, Livia Brito, está en plena grabación de la primera temporada de la telenovela "Mujer de nadie". Está basada en la telenovela de 2004, Amarte es mi pecado, creada por Liliana Abud. Ésta es una serie producida por Giselle González para Televisa Univision. Con este papel la talentosa cubana buscará mantenerse como una de las actrices de primer nivel de América Latina.

Mientras que de su vida personal, la hermosa actriz está en una relación amorosa con el entrenador profesional Mariano Martínez con el cual comparte una gran pasión: la vida fitness. Este amorío cada vez se afianza más y hasta se habló de proyectos de boda y de formar una familia. Siempre y cuando sus respectivas carreras lo permitan. En varias ocasiones, Livia Brito ha declarado que se lleva muy bien con su pareja ya que son muy compañeros. Mariano la acompaña a todos sus viajes por lo que es incondicional.

Sin embargo antes de esta relación la bella cubana tuvo varios novios famosos lo que la convierten en una verdadera rompecorazones. Aquí te compartimos un breve recuento de los famosos que han sido novios de la artista caribeña:

Danny Frank

El salsero colombiano fue una de las parejas sentimentales con las que más duró Livia Brito, ya que su relación rebasó los 7 años y tenían planes en conjunto, como una boda; sin embargo, se especuló que la actriz lo engañó en varias ocasiones, en una de ellas con el actor Salvador Zerboni.

Salvador Zerboni

La relación de Salvador Zerboni y Livia Brito, quienes trabajaron juntos en la novela Abismo de pasión, tomó gran importancia en el año 2012, cuando fueron captados muy cariñosos. En ese entonces, la feliz pareja se dejó ver junta en algunos eventos y vivieron una relación fugaz que terminó entre acusaciones poco favorables entre ellos; sin embargo, a la distancia el actor ha declarado que guarda un buen recuerdo de la cubana.

Said El Caballero Urbano

Cuando inició su relación en el verano de 2016 con el cantante mexicano, Livia Brito lo anunció a los cuatro vientos con un mensaje en Instagram, en el que demostró que estaba más feliz que nunca; sin embargo, tres años después, y a pesar de que ya tenía hasta anillo de compromiso, la cubana anunció su separación. Poco después de su ruptura con Said El Caballero Urbano, Livia declaró que no estaba interesada en tener una nueva pareja. Esto no ocurrió ya que vive una gran relación con Mariano Martínez.