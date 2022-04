¿Christian Nodal y Christina Aguilera juntos?

El cantante mexicano Christian Nodal, anunció que prepara una colaboración con la estrella pop Christina Aguilera. Durante una entrevista, el exponente de la música regional mexicana, reveló que están trabajando en un tema juntos que deleitará a sus seguidores al ritmo del mariachi. Asimismo, dijo ser admirador de Aguilera. “Aquí voy a grabar la voz con Christina Aguilera. Yo la admiro mucho, mi tía es súper fan de ella. Cuando escuché el tema yo pensé que iba a ser algo como mezcla entre pop con regional o así, y no, es mariachi”, declaró.

Nodal no especificó como se dio esta colaboración, ni ventiló detalles sobre el tiempo en el que se llevará a cabo, ni si el tema saldrá con algún videoclip. Sin embargo, animó a sus seguidores a que estén atentos a las novedades que vayan surgiendo en los próximos días.

Hace unos meses, Christina Aguilera retomó su carrera musical con un disco llamado “La Fuerza” que incluye temas en español, incluso con canciones con mariachi como homenaje a al cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció a finales del año pasado. Se especula que algunas de estas canciones del disco de Aguilera sea la que puedan llegar a grabar juntos.

Otra de las colaboraciones de las que se habla es con Marc Anthony, y esto cobró más fuerza desde que el cantante puertorriqueño fuera con su novia Nadia Ferreira, a al concierto que Nodal brindó en el Festival de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes. Ante las preguntas sobre los rumores de este posible dueto, Christian respondió “hablamos de eso hace tres meses cuando lo conocí”.

En el plano personal, y luego de la polémica ruptura con la cantante Belinda, Christian afirmó que se encuentra en una gran etapa de su vida y se mostró satisfecho con el crecimiento de su carrera profesional. “Estoy pasando una etapa bien bonita de creatividad, he estado trabajando con grandes colaboraciones, enfocado en la gira”, comentó.

Recientemente, el cantante mexicano de 23 años, reveló que está llevando adelante proyectos fuera del ámbito musical. Uno de ellos, es la apertura de un taller de tatuajes, donde espera brindarle una atención personalizada a sus clientes. “Los tatuajes me apasionan desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Mari (Adamari López), que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también”. Además reveló que tendrá su propia marca de tequila.